En Seine-Maritime, le collège du Houlme restera fermé jusqu'à la fin de l'année scolaire

Le collège Jean-Zay du Houlme (Seine-Maritime) est fermé depuis le 27 mars à cause d'un problème de stabilité du sol. Le conseil départemental a décidé de maintenir cette fermeture jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les élèves seront répartis dans d'autres établissements.

Le collège Jean-Zay du Houlme, commune située au nord de Rouen (Seine-Maritime) restera fermé jusqu'à la fin de l'année scolaire. La décision a été annoncée ce vendredi 7 avril par le conseil départemental. Depuis le 27 mars, l'établissement est fermé à cause de problèmes de stabilité au niveau du sol. Les 500 élèves du collège seront répartis dans d'autres collèges.

Ils conservent la même classe, les mêmes professeurs

Pour l'instant, les 20 classes du collège sont réparties dans deux collèges de Barentin mais il ne s'agissait que d'une solution provisoire le temps de réaliser les premières études du sol du collège. Etant donné que le collège va rester fermé au moins jusqu'au mois de septembre 2017, deux autres collèges vont accueillir des élèves de Jean-Zay en plus des deux établissements de Barentin, à Maromme et à Montville, à partir du 2 mai. Toute une réorganisation à mettre sur pied pour la principale du collège, Sophie Hébert : "Le matin, les élèves viennent comme d'habitude au collège Jean-Zay et prennent des navettes qui les emmènent jusquà leur collège d'accueil. Ils y conservent la même classe, les mêmes professeurs. La restauration est également assurée par l'établissement d'accueil."

Et le personnel de l'établissement ? "Ils sont aussi répartis !", explique Sophie Hébert. "Le personnel de vie scolaire est dans les collèges d'accueil tous comme les agents de restauration ou les agents d'entretien." Ne restent au collège du Houlme que le personnel administratif, les agents qui entretiennent les extérieurs et le personnel de loge. Une solution qui évite tout chômage technique pour les agents.

La direction de l'établissement va aussi devoir envisager rapidement l'organisation du brevet pour les élèves de 3e : le collège Jean-Zay est normalement centre d'examen pour ses propres élèves. "Nous allons nous pencher sur ce dossier rapidement mais a priori je pense que les élèves passeront les épreuves dans le collège où ils auront été réaffectés", précise Sophie Hébert. Une réorganisation à la marge puisque l'établissement n'est pas centre de correction.

Pas de cause déterminée

Si le conseil départemental a décidé de maintenir la fermeture du collège, c'est parce que la cause de l'instabilité du sol n'a pas encore été identifiée. "Il y a deux hypothèses", explique Nicolas Bertrand, vice-président en charge des collèges et de l'éducation. "Soit il s'agit d'un problème de construction au moment de la réhabilitation du bâtiment à la fin des années 90, soit c'est un problème de terrain." Des études sont lancées et l'hypothèse d'une marnière n'est pas écartée, même si lors de la construction les études de sol n'en avaient pas identifié. Des premiers travaux d'étaiement ont été réalisés pour stabiliser les sols afin de poursuivre les études.

Pour l'instant, le conseil départemental estime les frais de travaux et de redéploiement des élèves à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les élus planchent sur la possibilité de faire jouer les assurances en fonction des causes des dégâts.