Dans l'académie de Toulouse, on dénombre ce vendredi matin 73 classes fermées contre 32 la semaine dernière. En revanche, il y a moins d'établissements scolaires entiers fermés, seulement des écoles. Aucun collège ou lycée de l'ex région Midi-Pyrénées n'est fermé.

En une semaine, le nombre de classes fermées a plus que doublé dans l'académie de Toulouse

Ce vendredi 5 février, le rectorat de Toulouse affirme qu'il y a 73 classes fermées désormais dans toute l'académie à cause du Covid-19. Elles n'étaient que 32 une semaine auparavant. Le nombre de cas positifs chez les enfants et au sein des personnels a aussi augmenté, légèrement. Près de 600 élèves ont été testés positifs cette dernière semaine, et environ 80 personnels. Le nombre d'établissement totalement fermés en revanche diminue par rapport à la semaine dernière dans l'académie de Toulouse : neuf écoles sont fermées, contre 19 établissements vendredi dernier.

Tous les départements concernés, la Haute-Garonne et le Tarn en tête

La Haute-Garonne et le Tarn sont de loin les deux départements les plus touchés par ces fermetures dans l'académie. Ils concentrent 80% des cas de classes fermées en Midi-Pyrénées. Les huit départements de l'ancienne région sont concernés par au moins une classe ou une structure scolaire fermée.

Cette semaine, c'est l'académie de Grenoble qui est la plus touchée par les fermetures d'écoles, de collèges ou de lycées devant l'académie de Toulouse. Concernant le nombre de classes fermées, l'académie de Créteil et celle de Versailles sont les plus concernées.