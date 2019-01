En visite à Limoges, le ministre de l'Education Nationale défend sa réforme du bac et du lycée

Limoges, France

Jean-Michel Blanquer était attendu de pied ferme par les professeurs de collèges et surtout de lycées, ce vendredi matin à Limoges. Le ministre de l'Education Nationale n'a pas pu échapper à leurs revendications, déjà scandées dans la rue jeudi à l'occasion d'une journée de grève deux fois plus suivie dans l'académie de Limoges que dans l'ensemble du pays. Pour enfoncer le clou, le SNES-FSU appelait de nouveau ses troupes à se mobiliser ce vendredi en marge de sa visite, pour critiquer la réforme du lycée et les suppressions de postes prévues en septembre prochain dans le secondaire.

Cette réforme est magnifique, elle donne plus de libertés et d'opportunités aux lycéens - Jean-Michel Blanquer

Face aux reproches, le ministre de l'Education Nationale se félicite au contraire d'avoir lancé une réforme qui permet aux lycéens de faire "des choix réversibles et une plus grande diversité de parcours". Jean-Michel Blanquer insiste sur de nouvelles options qui font leur apparition dans l'académie de Limoges ou dans des lycées où elles n'étaient pas proposées jusque là et qui sont ainsi "revitalisés". Pour lui cela crée une "dynamique favorable aux lycéens (...) et une cohérence des parcours pour combattre l'échec dans l'enseignement supérieur."

Il n'y a pas de baisse des moyens de l'éducation nationale - Jean-Michel Blanquer

Interpellé aussi par les syndicats sur la question des moyens, le ministre de l'Education estime faire tout le contraire de ce qui lui est reproché. "Nous augmentons notre budget de près de 850 millions d'euros cette année. Nous créons des postes dans le premier degré. Nous en supprimons dans le second degré mais _nous créons des heures supplémentaires pour améliorer le pouvoir d'achat des professeurs_." Jean-Michel Blanquer assume d'ailleurs de mettre ces moyens en priorité vers l'école primaire, pour améliorer le taux d'encadrement dans les trois départements de l'académie de Limoges et en particulier dans les zones rurales.

Quid d'un futur "super rectorat" ?

Quant aux interrogations sur la future implantation du rectorat de Nouvelle Aquitaine, le ministre est resté flou. Il assure que les décisions sont sur le point d'être prises pour l'ensemble de la France mais que tous les rectorats seront maintenus. "Il y aura toujours un rectorat à Limoges, avec de la coordination régionale et des services mutualisés d'échelle régionale dans chacun des trois rectorats" de Nouvelle-Aquitaine (NDLR : Limoges, Poitiers et Bordeaux). Jean-Michel Blanquer met en avant une "volonté de valoriser Limoges et faire en sorte que ses points de force soient mis en valeur par l'éducation nationale", sans préciser comment pour l'instant.

Jean-Michel Blanquer était ce matin l'invité de Jérôme Edant sur France Bleu Limousin. Une interview à réécouter en intégralité ici.