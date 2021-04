Suppression de l'ENA : réactions à Strasbourg où l'école est installée depuis 1991

Emmanuel Macron l'avait promis il y a deux ans lors de la crise des gilets jaunes : la suppression de l'ENA, l'école nationale d'administration. Cette école sera remplacée par une nouvelle l'ISP l'Institut du service public. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom assure l'Elysée. Cette école sera plus ouverte avec une réorganisation du recrutement.

Adieu l'ENA, bonjour l'ISP

"L’Institut du service public qui remplacera l’ENA a toute sa place à Strasbourg. Sa présence dans la ville permet de garantir aux fonctionnaires une formation ancrée dans les territoires et au cœur de l’Europe. Les liens entre Strasbourg et le parcours de formation des hauts fonctionnaires se tissent tant sur le plan de l’excellence universitaire qu’en raison de la qualité de vie dans notre ville", a réagi la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian dans un communiqué.

Réaction aussi du conseiller municipal d'opposition LREM Alain Fontanel lui-même ancien énarque "c'est une réforme importante, cette nouvelle école participe au rayonnement universitaire de notre ville."

De son côté Olivier Becht député Agir du Haut-Rhin et également ancien énarque est plus prudent. "Je jugerai sur pièce", l'élu plaide pour "une autre fonction publique qui soit plus terre à terre, qui soit plus beaucoup plus dans l'imagination de solutions concrètes et dans le réel de ce que vivent les Français au quotidien".

L'ISP devrait conserver les actuels locaux de l'ENA situés dans la commanderie Saint-Jean depuis 1991.

