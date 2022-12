Encadrement des grèves dans les cantines à Marseille : l'annulation de l’accord doit être maintenue

La ville de Marseille avait demandé un sursis. Mais l'annulation de l'encadrement des grèves dans les cantines scolaires de Marseille devrait rester en vigueur, comme le recommande le rapporteur public en appel ce mardi 6 décembre. Cette annulation restera en place jusqu'à la décision sur le fond concernant cet accord controversé entre la municipalité et certains syndicats.

Des grèves dans les cantines pour dénoncer des sous-effectifs

Fin octobre, le tribunal administratif de Marseille avait annulé une délibération du conseil municipal approuvant l'accord passé avec certains syndicats (FO, CFE-CGC, CFTC et Unsa). Cet accord visait à assurer la continuité du service public dans les cantines des écoles et dans les crèches en cas de grève du personnel. Ces mouvements de grève, visant à dénoncer les sous-effectifs, sont en effet récurrents et conduisent régulièrement à des annulations de service annoncées à la dernière minute.

Aux termes de l'accord, les agents municipaux ne pouvaient plus effectuer une grève sur le seul temps du déjeuner et sans avertissement préalable. La ville de Marseille demandait mardi à la cour administrative d'appel de suspendre les effets de la décision de première instance, en attendant le résultat de son appel sur le fond du dossier, qui pourrait prendre de longs mois.

Mais le rapporteur public, un magistrat indépendant qui donne un avis sur le dossier et dont la position est le plus souvent suivie, a recommandé le rejet de cette demande.

Il a notamment estimé, comme le faisait la décision de première instance, que l'adoption d'un tel accord aurait légalement dû être précédée de la consultation pour avis du comité technique concerné, en ce qu'il concernait "l'organisation et le fonctionnement" des services.

Une situation insupportable pour les parents selon l'avocat de la mairie

L'avocat de la Ville, Me Jorge Mendes Constante, a lui insisté sur la désorganisation qu'un tel rejet ferait durer pendant "deux années scolaires", le temps de la décision sur le fond : "C'est insupportable pour les parents, c'est injuste pour les enfants", notamment les plus défavorisés, a-t-il plaidé.

L'avocate des syndicats CGT et FSU, Me Shirley Leturcq, a dénoncé en retour la "parfaite mauvaise foi de la ville", fustigeant les sous-effectifs et la "désorganisation chronique" des services concernés : "Il serait temps de se pencher sur les revendications des agents", a-t-elle lancé. La décision est attendue le 20 décembre.