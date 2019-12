Encore des perturbations dans les écoles de Montpellier ce vendredi

Montpellier, France

En raison du mouvement national de grève prévu ce vendredi deux écoles élémentaire seront totalement fermées à Montpellier (Ecole élémentaire Arsmtrong et Ecole elémentaire Bazille) . Des perturbations sont aussi annoncées à la cantine et pour les accueils du matin, les études, l'accueil du soir.

La restauration scolaire sera fermée sur les écoles suivantes



Cévennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Bon

Ecole maternelle Beethoven

Ecole maternelle Pape Carpantier

Ecole maternelle Duruy

Ecole maternelle Daudet

Ecole maternelle Boucher

Ecole maternelle Deroin

Ecole maternelle Surcouf

Ecole maternelle Jeanne Moreau



Ecole élémentaire Beethoven

Ecole élémentaire Combes

Ecole élémentaire Delteil

Ecole élémentaire Olympe de Gouges

Ecole élémentaire Savary

Ecole élémentaire Simenon

Ecole élémentaire Jeanne Moreau



Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole maternelle Picasso

Ecole maternelle Gandhi

Ecole maternelle Camoens

Ecole maternelle Kergomard



Ecole élémentaire Freud

Ecole élémentaire Kurosawa

Ecole élémentaire Daviler



Port Marianne / Près d’Arènes/ Centre



Ecole maternelle Vasco de Gama

Ecole élémentaire Mermoz

L’accueil du matin sera fermé sur les écoles suivantes



Cévennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Michelet



Ecole élémentaire Beethoven

Ecole élémentaire Olympe de Gouges

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé sur les écoles suivantes



Cévennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Pape Carpantier

Ecole maternelle Beethoven

Ecole maternelle Moreau



Mosson Hopitaux Facultes

Ecole maternelle Woolf

Ecole maternelle Camoens



L’étude en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermée sur les écoles suivantes



Cévennes Croix d’Argent

Ecole élémentaire Beethoven

Ecole élémentaire Moreau



Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole élémentaire Freud

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé sur les écoles suivantes



Cévennes Croix d’Argent

Ecole maternelle Beethoven

Ecole maternelle Pape Carpantier

Ecole maternelle Moreau



Ecole élémentaire Beethoven

Ecole élémentaire Moreau



Mosson Hôpitaux Facultés

Ecole maternelle Woolf

Ecole maternelle Camoens



Ecole élémentaire Freud

Pour les enfants des écoles, un service minimum d’accueil sera mis en place sur l’ALSH Astérix à Grammont. Seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l'absence pour raison de grève de leur enseignant habituel.

Le service minimum d'accueil fonctionne selon les horaires suivants : De 8h30 à 12h et de 14h à 16h45. Entre 12h et 13h45, aucun service de restauration n'est assuré. Un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible.

Inscriptions obligatoires par les parents : le vendredi 6 décembre de 8h30 à 9h sur place