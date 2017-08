Encore les vacances à Nîmes mais la rentrée des classes se profile

Encore une semaine de vacances pour les écoliers de Nîmes. Les enfants jouent et les adultes en charge de l'éducation s'activent. Ils seront près de 13.000 à frequenter les 83 écoles publiques de la capitale Gardoise. L'éducation, 36 millions d'euros par an. C'est le second budget de la ville.

La rentrée dans pile-poil une semaine. A Nîmes, ils seront aux alentours des 12.900 élèves à retrouver les 83 écoles publiques que compte la ville. Leurs enseignants auront fait la pré-rentrée ce vendredi. La municipalité consacre une part importante de son budget à l'éducation, de l'ordre de 36 Millions d'euros et 800 agents travaillent dans ce secteur. Ils y ont travaillé tout l'été, pendant les petits Nimois sont encore en vacances.

Il me reste encore au moins deux semaines de vacances. En même temps je n'ai pas de calendrier avec moi.

L'été Jean Macé, comme une dizaine d'écoles Nîmoise, sert de centre de loisirs. Lundi prochain, le groupe scolaire, 500 inscrits, reviendra à ses chères études. Les gros travaux sont achevés, reste les retouches à la marge.

L'école me manque. Il me tarde de revenir pour les faire grandir. Armelle, professeure des écoles à Jean Macé.

Les enseignants Nîmois font leur rentrée vendredi. A Jean Macé, il s'en trouve comme Armelle, a roder bien avant l'heure. La rentrée des classes, c'est bientôt. 7 jours avant de se précipiter au 1er rang ou près du radiateur, c'est selon.

Il nous reste à finaliser le matériel et la constitution des équipes pour la rentrée. Thierry Leouffre, directeur de l’éducation.

Il reste aussi une semaine aux 150 agents de la ville de Nîmes pour nettoyer 93.000 M2 de locaux et 211.000 M2 de cours d'écoles pour que sonne dans de bonnes conditions ce fameux 4 Septembre.

Reportage à Nîmes de Ludovic Labastrou.

On ne détricote pas ce qu'on a du mal à tricoter. On reste à 4 jours et demi. Valérie Rouverand, adjointe à l'éducation.

Après avoir été hostile à la semaine de 4 jours et demi, la mairie de Nîmes avait appliqué le temps périscolaire. Alors qu'un décret permet d'y renoncer, beaucoup de communes rurales comme Cendras l'ont fait, Nîmes a décidé de continuer.

Valérie Rouverand, adjointe à l'éducation à la ville de Nîmes.

400 personnels sont spécialement dédiés à l'éducation dont le temps périscolaire. Une centaine d'entre-eux ont été titularisés. Pas de craintes à avoir en matière de baisse voire de la suppression des Contrats aidés.