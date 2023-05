Encore un franc succès pour la nouvelle édition du Salon Époque à Caen

120 rendez-vous gratuits, 150 auteurs et autrices, 90 invités, des tables-rondes, des débats, des activités ludiques pour les enfants... Il y en a encore cette année pour tous les goûts ! Si l’abbaye aux Hommes est le point central de la manifestation, la Cité théâtre, le conservatoire, le Cinéma Lux ou encore la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville accueillent aussi une part des festivités.

Avec une thématique phare pour chaque édition, Époque ouvre des pistes de réflexion sur des sujets d'actualité. Cette année, le thème est le suivant : "la société au défi des individualités", c'est-à-dire, comment une société peut-elle s'organiser en respectant le vivre-ensemble ?

Des activités ludiques sont organisées dans le jardin de l'abbaye. © Radio France - LF

Rebondir sur l'actualité

Un salon plus que jamais au cœur de l'actualité et c'est, entre autres, ce qui fait sa réussite. Chaque écrivain fait parler sa plume pour partager ses idées, mais aussi les défendre. Franck Achard est sur le salon, tous les ans, il aborde avec une tendresse touchante les liens entre une petite fille et son papy qui perd ses souvenirs : "Les livres sont toujours en lien avec le monde qu'on vit aujourd'hui. Notre album parle du vieillissement. Ça fait partie aussi des grandes questions contemporaines. Qu'est-ce que c'est vieillir aujourd'hui ? Comment traite-t-on nos anciens ?"

La force du salon, c'est sa diversité. Vous ne pouvez pas repartir sans trouver un sujet qui vous tient à cœur. Eva est en prépa littéraire au lycée Malherbe de Caen : "Il y a de tout, des stands consacrés à la politique. Et moi par exemple, ça m'intéresse beaucoup, je peux approfondir ce que je vois en cours toute l'année. Ce qui est vraiment super, c'est qu'on a la possibilité de converser en fait avec les auteurs !".

Pour la jeunesse

Ariane Phytilis est responsable adjointe du salon du livre de Caen, en charge des programmations jeunesse et BD et des médiations. Elle incite les jeunes à venir au salon, car c'est, en partie, grâce à ce genre d'événement qu'ils font évoluer leurs pensées et leur savoir.

"Les jeunes, les lycéens notamment et les étudiants ont, à mon avis, de vraiment de bonnes raisons de venir ici parce qu'il y a des débats sur la société qu'ils sont en train de construire. C'est un des partis pris de réellement de les faire dialoguer des auteurs de fiction et de non-fiction. Notre invité d'honneur et quand même une historienne très connue et engagée pour le féminisme. Ce sont toujours des questions d'actualité qui reviennent et qui vont intéresser les lycéens et les étudiants. Pour les plus jeunes, on essaie aussi de les amener sur ces réflexions-là, mais de manière beaucoup plus ludique, mais à travers les ateliers qui sont mis en place, il y a quand même toujours derrière le fil rouge qui existe".