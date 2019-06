Encore une semaine pour réviser le bac

Dijon, France

Dans une semaine, les élèves de terminale commenceront de plancher sur les épreuves générales du baccalauréat 2019. 16 000 candidats passent le bac cette année dans l'académie de Dijon. Ils sont en pleine révision. Et contrairement aux idées reçues., ce ne sont pas toujours les mauvais élèves qui révisent le plus...

Réviser pour décrocher une mention

A Dijon, Grégory Bricout fait réviser des élèves de terminale avec sa société de soutien scolaire. Il constate que certains se payent des cours particuliers de révision pour viser l'excellence : "il y a ceux qui ont besoin d'aide pour se rassurer, ceux qui ont des lacunes mais beaucoup d'élèves recherchent l'excellence pour poursuivre post-bac avec les meilleures notes au bac. On dit que le bac a été dévalorisé mais la plupart des élèves cherchent à avoir une mention. On intensifie nos cours sur les chapitres de fin d'année qui ont parfois été survolés."

Réviser... oui mais pas trop

A l'approche de la date des examens, ce n'est plus le moment de tenter de combler les lacunes de l'année écoulée. Jean Sébastien Arriero fait réviser des élèves à domicile à Dijon. Il leur conseille de surtout s'appliquer sur la méthode. Ce professeur de mathématiques explique qu'il "y a toujours les mêmes types de question où l'élève pourra obtenir des points. Il faut maîtriser la méthodologie". Ce spécialiste des révisions souligne qu'il "est contre-productif de consacrer un temps trop important aux révisions les jours précédents le bac car c'est une énergie qui sera perdu pour l'examen. La psychologie est prépondérante dans la réussite de l'examen. Quand on travaille jusqu'au dernier instant on accumule une pression qui peut porter préjudice lors de l'examen".