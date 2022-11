Energie : l'Université de Strasbourg va bien fermer deux semaines de plus cet hiver

L'Université de Strasbourg fermera deux semaines de plus cet hiver

Comme annoncé en septembre, l'Université de Strasbourg va bien fermer ses portes deux semaines de plus cet hiver. La décision a été entérinée ce mardi lors de l'assemblée générale. L'objectif est de faire des économies d'énergies alors que les prix s'envolent. Il s'agira de deux semaines de congés supplémentaires, la première de janvier ainsi que la semaine du 13 au 20 février. Des aménagements seront possibles selon les composantes pour cette deuxième semaine précise l'Université. Les bibliothèques seront ouvertes durant ces périodes.

Une facture d'énergie qui s'envole

L'Université espère économiser un million d'euros, 500 000 euros la semaine. D'après des prévisions, la facture d'énergie devrait s'élever à 36 millions d'euros en 2023, contre 13 millions d'euros en 2022 soit une hausse de 23 millions d'euros. L'Université compte prendre d'autres mesures comme des radiateurs limités à 19 degrés.

Au départ hostile , le principal syndicat étudiant, l'AFGES a finalement soutenu la démarche après avoir obtenu deux garanties. La première c'est le remboursement du surcoût sur la facture d'énergie pour les étudiants qui resteront chez eux.

"L'université a accepté d'utiliser son fond de solidarité. La seule chose qui a été demandée, c'est une preuve de l'impact pour les étudiants. Un travail avec l'Eurométropole et l'Université va être mené pour décider des modalités", précise Romuald Landewin, le président de l'AFGES.

L'autre victoire pour les étudiants c'est qu'il n'y aura pas de cours en distanciel sur ces périodes. "La période du covid a été un vrai traumatisme pour les étudiants. La direction a donc promis de s'opposer aux composantes qui proposeraient des cours en distanciel", assure Romual Landewin.

Une mobilisation dans la journée

Avant l'assemblée générale, une quarantaine d'étudiants se sont réunis pour s'opposer à ces mesures. Ils reprochaient - avant les annonces - que l'Université reporte les coûts sur les étudiants. Ils ont également tenter d'empêcher, sans succès, la tenue de l'assemblée générale en bloquant les accès du bâtiment dans lequel elle s'est tenue.

Pour Corentin, membre Solidaires Étudiant-e-s Alsace, cette mesure va chambouler le calendrier : "Ces cours supprimés, vont être reportés plus tard. On va avoir des cours qui vont s'intercaler sur le peu de semaines qui restent." Les syndicats mobilisés dénoncent également des complications pour les étudiants qui travaillent à côté de leurs études.

"À la longue, c'est tout le calendrier universitaire qui va bouger" - Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg

Malgré une compensation prochaine de l'État de deux à trois millions d'euros prévues pour l'université de Strasbourg, Michel Deneken a souhaité le maintien de ces deux semaines de fermeture. Il prône un changement en profondeur du calendrier universitaire.

"Chaque jour qui passe, ce sont 120 000 euros qu'on dépense pour le chauffage. À la longue, c'est tout le calendrier universitaire qui va bouger dans les années qui viennent. Si on gagne une semaine au début et une semaine à la fin de l'année, on pourra faire une pause d'un mois en plein hiver comme en Allemagne."