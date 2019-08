Enfants et parents doivent renoncer à leurs grasses matinées, pour se réhabituer avant la rentrée

Département Mayenne, France

Le compte à rebours est enclenché, la rentrée c'est dans six jours maintenant, ce lundi. Il est grand temps de réhabituer vos enfants à se lever plus tôt le matin, et à se coucher moins tard le soir. Il faut essayer d'avancer l'heure du coucher progressivement cette semaine. Boris Terziman, psychologue clinicien en Mayenne, vous donne quelques conseils.

Que faut-il faire pour réhabituer progressivement les enfants avant la rentrée ?

Quand on essaie de changer un horaire de coucher ou de lever deux heures d'un coup, ça fait beaucoup. Il faut essayer de faire les choses progressivement, par exemple se dire qu'on ne va pas se coucher après 22h, que l'on ait envie de dormir ou pas. Et ce qui va avec, c'est qu'on va se lever plus tôt, c'est terminé les grasses matinées. On va se lever par exemple vers 8h ou 8h30, au début de la semaine, et mettre tous les jours le réveil un petit peu plus tôt. Cela veut dire aussi que les parents doivent renoncer eux-mêmes à leurs propres grasses matinées. On se lève plus tôt parce que les enfants doivent se lever plus tôt.

Une semaine avant ce n'est pas trop tard ?

Pour ma part, j'aurais commencé 15 jours avant, en y allant de façon progressive, là c'est la dernière limite.

En terme d'alimentation, faut-il changer des choses ?

On peut faire quelques dépassements pendant les vacances, mais c'est une règle générale, tous les nutritionnistes vous diront que le soda c'est de temps en temps le week-end, mais ce n'est pas tous les jours. On évite toujours de manger lourd le soir, mais c'est vrai pour tout le monde et à tout âge. On évite de manger de la viande le soir, trop de fromages, des choses lourdes. Quand on a mangé un repas trop copieux le soir, on a plus de mal à s'endormir.

Quelles peuvent les conséquences pour les enfants si le passage vacances / rentrée est trop brutal ?

L'enfant ne va pas avoir son compte de sommeil. Un enfant doit dormir entre huit et dix heures toutes les nuits. Si l'enfant n'a pas son compte de sommeil, il va continuer à dormir à l'école, en sachant que c'est le matin que les apprentissages se font le mieux. Si on consacre la moitié de la matinée à dormir, l'autre moitié on commence à avoir faim, et les enfants n'ont rien appris de leur matinée. Et l'après-midi on travaille moins bien.

Boris Terziman est psychologue clinicien en Mayenne. Copier

Faut-il faire réviser les enfants avant la rentrée ?

Ce point de vue n'engage que moi, je suis totalement contre les cahiers de vacances, sauf pour les enfants que ça amuse et qui le souhaitent eux-mêmes. Tout ce qui est travail, ça fait partie de l'école, les vacances c'est fait pour se libérer l'esprit. Ça transforme la rentrée en corvée dans l'esprit des enfants. Si on veut que ça marche, il faut que la rentrée soit un moment chouette. Si on commence à les embêter avec des devoirs avant, ce n'est vraiment pas le meilleur moyen pour qu'ils soient contents de retourner à l'école.

Boris Terziman est psychologue clinicien en Mayenne. Copier