"Enfin les vacances", les parents d'élèves à Castelnau-le-Lez savourent

Entre les masques, les tests et plus globalement l'ambiance générale autour du Covid-19 et des multiples contraintes, ces vacances scolaires de fin d'année tombent à pic pour un certain nombre d'élèves et de parents. Ce vendredi, à la sortie des établissements primaires et maternelles, ils sont beaucoup à parler de "soulagement" au moment de décrocher deux semaines. "Tout le monde a besoin de respirer. Je vais surtout penser à autre chose et on va passer du temps en famille", raconte ce papa.

"Les parents sont fatigués et les enfants aussi"

Devant les écoles, les parents parlent des vacances, des destinations pour profiter de Noël. "On en a marre, les tests, les masques. Tout le monde est fatigués", s'énerve cette maman même si elle reconnaît que "15 jours avec les enfants ça va être compliqué à la maison, j'espère que tout va bien se passer."