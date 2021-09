Engins de chantier et casques anti-bruit pour la rentrée de 96 élèves d'une école de Dijon

"Moi, ça me fait rire, tu as vu comme ils font pour grimper tout là-haut avec leur ascenseur ? C'est incroyable !" Taïeb, 9 ans a les yeux qui brillent et un grand sourire sous son masque. Le vaste chantier qui se déroule juste devant son école ne l'inquiète pas .

Les 96 élèves de l'école Alsace dans le quartier Fontaine d'Ouche à Dijon font face à deux immeubles en cours de démolition. Des ouvriers sur des échafaudages font sauter le revêtement des façades et des engins de chantier munis de grosses pinces commencent à "grignoter" le béton mis à nu.

Le chantier tout proche © Radio France - Olivier Estran

"Oui, on s'attend à des journées difficiles pour nos enfants avec le bruit et la poussière" s'inquiète Halima , une des mamans venus accompagner sa petite fille. "Et du coup, la cour de récré est beaucoup plus petite" remarque Samir qui assure avoir "du mal à dormir ces derniers jours à cause du bruit du chantier."

Des caques anti-bruit pour les temps de lecture

L'école maternelle voisine a déménagé de l'autre côté du quartier pour protéger les plus petits. Mais pour les éleves du CP au CM2, il va falloir cohabiter avec ces travaux prévus jusqu'à fin décembre. "On a prévu d'aller faire cours une heure par jour en dehors de l'école" précise Julia Janniard, une des maitresses de CE2 "On ira à la Maison-Phare (la maison de quartier NDLR), à la bibliothèque, ou au collège. Ce sera nouveau, mais on fera au mieux."

Tout cela a déjà été expliqué aux parents et aux enfants. Et répété une nouvelle fois ce jeudi, jour de rentrée, par le maire de Dijon , l'inspectrice d'académie et le préfet de Côte-d'Or venus rassurer tout ce petit monde.

Elus, préfet et inspectrice d'académie sont venus rassurer les eleves © Radio France - Olivier Estran

"On va aussi recevoir des casques anti-bruit " ajoute la directrice Elisabeth Iakhlef "On les réservera pour les moments où les élèves doivent se concentrer, pour les temps de lecture, d'étude. Ils ne seront pas utilisés tout le temps, mais on les sortira les jour de grand bruit, notamment quand les "grignoteuses" vont se rapprocher de l'école ou quand les ouvriers vont attaquer la dalle des immeubles."

Courage, les travaux devraient se terminer à la fin de l'année. Liam qui fait son entrée en CE2 dans cette école promet de rester concentré et de ne pas rester le nez collé à la fenêtre pour observer le manège des engins de chantier.

Les deux immeubles détruits ne seront pas reconstruits, mais doivent laisser place à de nouveaux espaces verts afin d'aérer ce quartier.