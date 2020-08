Engouement pour les "colos apprenantes" dans les Vosges

Manon Dennetière s'active autour des élèves qui dessinent et peignent. La directrice du centre "La maison d'ici" aux Voivres, n'a aucun doute sur l'utilité de ces colonies un peu spéciales dans un contexte épidémique. Les jeunes âgés de 6 à 17 ans mettent à profit ce temps libre des vacances pour approfondir leurs connaissances en anglais et développement durable. "Ils ne sont plus forcément habitués à travailler et doivent se réapproprier une méthode et une discipline" poursuit Ylanna intervenante en anglais. Pendant une semaine et en groupes d'une dizaine d'élèves chacun, les apprentissages théoriques et les activités extérieures alternent. "Inutile de forcer les choses, c'est plus une imprégnation constante dans chaque matière que nous visons" explique encore Manon Dennetière.

Après un début poussif, il a fallu prévenir les parents en catastrophe, les "colos-apprenantes"ont suscité un réel engouement à partir de la mi-juillet. Autre avantage ce mode de vacances délaissé ces dernières années a retrouvé des couleurs. "Les classes moyennes ont été les premières intéressées et une vraie mixité sociale a suivi" se félicite Julien Le Goff. Le secrétaire général de la préfecture des Vosges souligne l'effort financier massif de l'Etat qui a permis ce résultat. Sur les 340 euros que coûtent un séjour d'une semaine par enfant l'Etat prend ainsi en charge 300 euros.

Plébiscité, le dispositif est d'ores et déjà reconduit pour les vacances de la Toussaint.