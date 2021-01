Les syndicats enseignants de la Somme appellent à faire grève aujourd'hui

Une quarantaine d'école fermées ce mardi dans la Somme selon les syndicats enseignants qui appellent à faire grève. Mobilisation pour être écouté et entendu : l'intersyndicale réclame de meilleurs salaires, des embauches et dénonce aussi la gestion de la crise sanitaire.

"Pour se faire entendre, il n'y a pas d'autres alternative que de faire grève aujourd'hui" assure Maxime Paruch. Le secrétaire départemental du syndicat enseignant Unsa dans la Somme réclame une revalorisation des salaries et des embauches. La gestion de la crise sanitaire alimente aussi le mal être de ces enseignants. "Une situation minimisée par le gouvernement" assure le syndicaliste.

Les enseignants sont appelés à manifester à midi et demie devant le lycée Boucher de Perthes d'Abbeville, et à 14h devant la cité scolaire d'Amiens.

"On exige d'être entendu, écouté, respecté et reconnu. Le ministre s'était engagé sur un plan de revalorisation de salaire des enseignants et il n'y a aucune visibilité pour l'instant" déplore Maxime Paruch.

Le dépistage massif des enseignants souhaité par le gouvernement ne se déroule pas correctement

"Le gouvernement parlait d'un million de tests en novembre dernier, or en réalité on appelle les enseignants volontaires à se faire tester hors de leur lieu de travail, et hors de leur temps de travail. Ce qui paraît aberrant, on fait tout pour minimiser les choses encore une fois."

50 classes pourraient fermer en septembre 2021 dans la Somme, des chiffres ni confirmés ni contestés par les services de l'éducation nationale qui précisent que la carte scolaire est pour l'instant à l'état de projet. "Selon les remontées qu'on a, ça semble probable" ajoute Maxime Paruch. "On évoquera le sujet le 4 février lors d'un premier comité technique".