Enseignants contractuels : "On nous promet un suivi, mais sera-t-il appliqué" dénonce la FCPE du Calvados

En cette rentrée scolaire ce jeudi 1er septembre 2022, Maud Rothmann, invitée de France Bleu Normandie et présidente de la FCPE dans le Calvados, l'une des principales fédérations des parents d'élèves, fait part de son inquiétude face au recrutement d'enseignants contractuels, sachant que selon le ministère de l'Éducation nationale, plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus à l’occasion des concours enseignants organisés en 2022 sur un total de 27332 postes ouverts.

"On constate depuis un certain nombre d'années une érosion lente des effectifs", déplore Maud Rothmann, "érosion qui se traduit par la nécessité de recourir à des contractuels."

"Ce n'est pas facile de se retrouver devant une classe d'élèves"

Selon la rectrice Christine Gavini-Chevet, invitée mercredi 31 août 2022 sur France Bleu Normandie, tous les élèves de l'académie de Normandie auront un professeur devant eux pour la rentrée et seulement "1% d'enseignants contractuels ont été recrutés dans le premier degré et 6,8% dans le second degré".

"Ces chiffres ne sont pas forcément rassurants parce qu'on nous dit qu'il y aura des professeurs", tempère la parente d'élèves, "mais quels professeurs avons-nous eu par le passé ? On a déjà eu l'occasion d'avoir des professeurs contractuels devant les élèves. Je n'ai aucun doute sur leurs compétences et leur bonne volonté mais on se rend compte que bien souvent, ce n'est pas facile de se retrouver devant une classe d'élèves, d'enseigner, de transmettre les connaissances et bien souvent, ils sont quand même en difficulté."

"Un suivi, ça ne remplace pas une formation en bonne et due forme"

La rectrice de l'académie de Normandie a néanmoins voulu donner des gages rassurants sur France Bleu Normandie, assurant que tous les enseignants contractuels seraient encadrés et suivis par un tuteur mais Maud Rothmann n'y croit pas : "Tous les ans, on nous dit qu'il va y avoir un tutorat, que les professeurs de l'équipe ne lâcheront pas leurs jeunes collègues contractuels dans la nature."

"Il a également été communiqué sur le fait qu'ils avaient reçu une formation de quatre jours, mais il faut voir concrètement comment ça se passe", poursuit la parente d'élève, "ce suivi qu'on nous promet, est-ce que c'est véritablement mis en œuvre ? Et puis ça ne remplace pas une formation d'un professeur en bonne et due forme qui prend quand même un certain temps au niveau pédagogique."

"Je vous parle en connaissance de cause", raconte Maud Rothmann, "l'année dernière, ma fille en classe de terminale a eu un professeur contractuel en philosophie. C'était sûrement quelqu'un qui avait une très bonne réflexion, mais sur le plan pédagogique, l'année a été compliquée. Moi, ça ne me rassure pas d'entendre dire que les professeurs qui sont embauchés en tant que contractuels ont des bons diplômes car ça n'en fait pas forcément de bons professeurs."