Enseignants et étudiants de la filière Staps de l'Université d'Orléans lancent un cri d'alerte

Fin septembre, des enseignants de la filière Staps (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) ont organisé une assemblée générale. Ils dénoncent un manque de moyens, à l'Université d'Orléans comme partout en France pour cette filière. La cité johannique manque, à elle seule, de six enseignants, qui n'ont pas été remplacés pour cette rentrée 2021-2022. "Pour pallier cela, nous sommes obligés de faire appel à des vacataires, ce qui n'est pas stable non plus. Ce n'est pas idéal pour le suivi car à chaque fois, c'est du temps de formation et pour tous les enseignants c'est une charge de travail en plus de ressources humaines qui n'est pas la notre initialement", regrette Nicolas Pouplot, l'un des enseignants.

Pour ce professeur d'éducation physique et sportive, c'est même impossible d'assurer normalement la formation : "On se retrouve avec des diplômes où les étudiants n'ont pas eu la totalité de leurs cours. Nous sommes en mesure d'assurer un semestre et c'est tout."

On se sent impuissant

Du côté des étudiants aussi, la situation n'est pas simple. La pilule a du mal à passer. "On ne comprend pas, on se sent impuissant", souffle Louis Fontanier, en deuxième année de licence. D'autant plus des rumeurs commencent à tourner : il y aurait des partiels sur tous les cours, même ceux qui n'ont pas été donnés. "Si c'est vrai, je ne vois pas comment c'est possible et comment ça peut nous mettre en confiance", poursuit-il.

En attendant de trouver une solution, ça s'agite sur les réseaux sociaux avec le hashtag "Staps oubliés". Les étudiants réfléchissent à d'autres actions pour améliorer la situation.