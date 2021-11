Enseignants et parents dénoncent le manque de remplaçants dans les établissements scolaires des Landes

Une délégation d'enseignants s'est rassemblée ce lundi 29 novembre 2021, à 14h30, devant l'inspection d'académie à Mont-de-Marsan. Ils dénoncent la pénurie d'enseignants remplaçants, dans les établissements scolaires, depuis la rentrée. Selon l'inspection académique des Landes, ce mois-ci, on a atteint les 60 enseignants non-remplacés sur certaines jours, en premier degrés ; soit les écoles de maternelle et primaire.

Le manque de moyens est particulièrement fort en ce moment admet l'académie, qui a fait remonter la problématique au rectorat.

Un manque criant de remplaçants. Du bricolage, dénoncé par les enseignants

Les enseignants pointent du doigt le bricolage qui s'opère depuis la dernière rentrée, face à la pénurie de remplaçants. "On a une situation très tendue, de nombreux collègues absents... Et on a pas les moyens d'assurer un enseignant devant chaque classe. On sort des remplaçants des grandes écoles, pour assurer un minimum sur les écoles à deux classes ou à classe unique", dénonce Cathie Blain, secrétaire départementale du syndicat SNUIPP-FSU.

Conséquence : des écoles se retrouvent sans remplaçant. Les élèves sont alors répartis dans les autres classes, "on leur donne de quoi s'occuper et ils attendent que la journée passe. Au mieux, ils se retrouvent dans des classes déjà surchargées, au pire ils sont gardés par les familles quand elles le peuvent. Cela veut dire des jours sans classe, sans enseignement. Ce n'est pas tolérable", ajoute Cathie Blain.

Les enseignants réclament la création de postes d'enseignants, et l'ouverture de la liste complémentaire de recrutement du concours de l'éducation nationale pour le premier degrés.

Même les plus petites écoles, pourtant prioritaires, se retrouvent sans solution ... C'est alors la galère pour les parents

C'est le cas à l'école de Luxey, où il y a deux classes : deux enseignantes, pour une quarantaine d'élèves, de la petite section au CM2.

C'est pas la faute des maîtresses. Mais c'est dingue qu'on ne leur donne pas de solution - Chloé, maman

Mercredi soir, la maîtresse des plus petits s'est blessée la jambe. Le jeudi matin, la galère pour les parents a démarré : 23 enfants se sont retrouvés sans maîtresse, aucun remplaçant n'est disponible, et ce, pour dix jours au moins au total.

REPORTAGE - La galère des parents d'élèves de Luxeuil pour trouver des solutions de garde Copier

Chloé, maman, s'est retrouvée un peu démunie devant la grille de l'école. Pour ce couple qui travaille à temps plein, la solution de garde n'est pas évidente : "ma belle-mère le garde, mais il est petit, loin de chez lui, on ne le voit pas de la semaine. Ce n'est pas évident. Enfin ce n'est pas la faute des maîtresses qu'il n'y ait pas de remplaçant... Mais c'est dingue qu'on ne leur donne pas de solution !"

Autre conséquence, les formations pour les enseignants sont presque toutes annulées, car elle nécessitent des remplaçants.