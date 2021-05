Le 19 mai, enseignants et parents se"mettent à table" devant le rectorat de Montpellier

"Le 19 mai, les terrasses rouvrent, on se met tou.te.s à table devant le rectorat". Le Collectif des parents de la maternelle au collège du sud de Montpellier donne le ton. Sur place, effectivement quelques et une cinquantaine de personnes : des parents d'élèves et des enseignants venus "réclamer des réponses à nos demandes légitimes et refuser les conditions actuelles de scolarité dans les écoles, collèges et lycées de Montpellier". Exemples de slogans brandis sur les pancartes : "Blanquer m'a tué.e", "rectrice = complice".

"On sait que sur le département de l'Hérault, depuis Blanquer au ministère, on a perdu 300 postes d'enseignants, une vingtaine en lycée depuis la réforme des lycées et on n'est ni entendus, ni écoutés" constate Diane Arvieu du SNES-FSU 34 et enseignante d'anglais au collège de la Grande-Motte.

Pour Laurent Gilhodes, président de la FCPE au collège Fontcarrade de Montpellier, "les élèves ont besoin encore d'encadrement dans un contexte de crise sanitaire et on fonctionne à moyens constants. Sur l’Éducation comme pour la Santé, on peut élargir, on est sur un serrage de vis par rapport aux demandes".

Une délégation espérait être reçue par le Directeur académique, demande refusée.

Comment se traduit le manque de moyen selon Diane Arvieu, prof d'anglais au collège de la Grande Motte et du SNES-FSU 34 Copier