Enseignement : 500 lycéens et étudiants manifestent à Clermont

Par Jean-Pierre Morel, France Bleu Pays d'Auvergne

Plus de 500 lycéens et étudiants ont manifesté ce jeudi dans les rues de Clermont pour protester contre la réforme de l'accès à l'université et le projet d'un nouveau baccalauréat. Une manifestation à l'appel de nombreuses organisations syndicales.