De nombreux parents, élèves et enseignants témoignent ce mardi de grandes difficultés, voire d'impossibilité, pour se connecter aux plateformes d'enseignement à distance, dans le Loiret. Le problème touche plusieurs académies en France, couplé à une attaque informatique contre le site du CNED.

Enseignement à distance : bugs et gros problèmes de connexion dans le Loiret

France Bleu Orléans recueille de nombreux témoignages de parents, d'élèves, d'enseignants, à Orléans et dans le Loiret, sur les grandes difficultés d'accès aux plateformes d'enseignement à distance depuis ce mardi matin, premier jour de fermeture des établissements scolaires décidée par le gouvernement face à l'épidémie de Covid-19.

Impossible de se connecter"

Sur la page Facebook de France Bleu Orléans, les témoignages de parents et de professeurs loirétains s'enchaînent : "Pronote [logiciel de vie scolaire utilisé dans l'académie d'orléans-Tours] inaccessible depuis ce matin à Olivet" (Julie), "site non accessible pour Pronote. Pour notre enfant de CE2, la maîtresse nous avait donné des fiches à faire : du coup, parfait pour lui, il a pu travailler se matin", explique cette maman de Salbris (Loir-et-Cher), "Impossible de me connecter sur educartable la galère", écrit Julie.

Rien ne fonctionne"

Anne, de Marcilly-en-Villette, et enseignante, fulmine : "rien ne fonctionne, c'est national, ils sont incapables de gérer autant de connexions. Un week-end à adapter les cours et préparer les visios avec mes élèves, je suis furieuse : ce manque de préparation de l'institution est méprisant".

Elsa, élève en quatrième à Orléans, raconte : "je devais avoir une classe virtuelle à 11h, mais notre prof de SVT n'a pas réussi à se connecter" sur le site du CNED, "elle a finalement envoyé des devoirs via Pronote, mais ça a mis un long moment à arriver".

Au moins six académies touchées

Contacté, le rectorat dit ne pas avoir d'explications à fournir à ce stade, si ce n'est que les connexions ont été très (trop ?) nombreuses ce mardi matin, au même moment. Il y a des problèmes de connexion sur les espaces numériques de travail (ENT) d'au moins six régions, selon nos confrères de France Info, qui citent le syndicat Snes-FSU. Le principal syndicat du secondaire recense des ralentissements ou une paralysie totale du serveur dans les régions Île-de-France, Hauts-de-France, Occitanie, Normandie, Centre-Val de Loire et Grand Est.

Et une attaque informatique contre le CNED

Autre explication : le site du Cned (centre national d'enseignement à distance) "Ma classe à la maison" a été victime d'une "attaque informatique" ce mardi, explique le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer à France Info. Il y a eu "des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger pour empêcher les serveurs de fonctionner. Le travail technique est en train d'être fait pour rétablir cela", indique le ministre de l'Education. Il assure que "ça ne touche pas tout le monde partout" et "espère que techniquement ça va être rétabli dans la journée".