Enseignement à la maison : "Conserver un rythme qui ressemble à l'école et ne pas créer de conflit"

Zen, restons zen vous dirait la chanteuse Zazie et elle aurait raison. En cette période un peu perturbante pour chacun, les parents doivent s'improviser enseignants et les enfant à poursuivre leurs apprentissages dans un autre environnement que celui auquel ils sont habitués. Pour les élèves à partir du CP, le contenu est fourni par les enseignants, pour les plus grands il y a même parfois des cours en vision conférence. Dans le cas des élèves de maternelle, la plupart des enseignants ont aussi fourni de quoi les "nourrir" intellectuellement, mais si la période vient à durer plus de quinze jours, il faudra faire preuve de créativité. De ce point de vue, Agnès Rose Da Costa, secrétaire du syndicat SE-UNSA dans le Cher nous donne ses conseils : _"_pour les petit et les moyens, profitez en pour leur faire faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Du jardinage, de la cuisine. On peut travailler le français, les mathématiques par ces biais. Pour les grandes sections, il faudra veiller à ce que la phonologie soit suivie malgré tout, l'étude des sons est utile pour la lecture ensuite. Et puis du graphisme un peu tous les jours. Dans tous les cas il faut profiter."

Conserver un rythme qui ressemble à celui de l'école

Selon elle, il est important de _"garder une continuité, quelque chose qui ressemble à l'école. Commencer par exemple vers 9h du matin, faire deux heures, puis refaire deux heures l'après-midi, puisqu'_on va plus vite avec un seul enfant qu'avec toute une classe en général. Rester aussi sur la base du français et des mathématiques le matin, puis histoire, géographie et toutes ces choses-là l'après-midi."

Conserver une ambiance ludique et apaisée

Il faut être clair : la période risque de durer plus de quinze jours même si rien n'est encore officiel. Dès lors, il faut surtout"ne pas créer de conflit, prendre plaisir à l'aide de son enfant. Et puis ne pas trop s'inquiéter, malgré tout les choses seront reprises l'année suivante." C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire pour celles et ceux qui s'apprêtent à passer le brevet ou le BAC, dans ces cas-là les enseignants font le maximum pour rester disponible et répondre à toute question.