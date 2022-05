Enseignement de l'alsacien : les écoles bilingues ABCM fêtent leurs 30 ans

Les écoles ABCM ont 30 ans ! Il y a 30 ans, à la rentrée 1991, une poignée de parents qui voulaient que leurs enfants reçoivent un enseignement bilingue en alsacien et en français créaient les écoles ABCM Zweisprachigkeit (Association pour le bilinguisme en classe dès la maternelle). Aujourd'hui, 12 écoles de ce type existent en Alsace et en Moselle. Pour un total de près de 1200 élèves et 70 enseignants.

L'idée est donc que les enfants scolarisés soient au final parfaitement bilingues français, allemand et dialecte. Depuis 2017, certains bénéficient même d'un enseignement totalement immersif.

L'un des fondateurs de ces écoles, il y a 30 ans, c'est Jean Peter, président de l'association qui gère notamment l'école de Haguenau, l'une des plus importantes, avec plus de 200 élèves. "Ce qui m'a poussé, c'est que j'ai une fille qui n'a malheureusement pas appris l'allemand dialectal. Alors quand j'ai eu mon fils six ans après je me suis dit que j'avais loupé quelque chose. Je ne m'imaginais pas que l'Alsacien disparaîtrait aussi vite, cela m'a poussé à faire comprendre aux gens qu'il faut sauvegarder ce patrimoine culturel" explique-t-il.

"Dans les années 90, parler d'une école bilingue était choquant psychologiquement, aujourd'hui, c'est oublié, une école bilingue n'a plus rien d'extraordinaire" poursuit-il.

De nouvelles écoles ?

Pourtant il y a 30 ans les fondateurs d'ABCM ont eu bien du mal à faire accepter les cours en alsacien dit Pascale Lux vice présidente de l'association ABCM Zweisprachigkeit. "Il est vrai que pour les gens de l'époque, c'était difficile, car l'enseignement en France avait interdit l'alsacien à l'école. Les enfants se faisaient punir lorsqu'ils parlaient l'alsacien. Ca a été un vrai combat culturel. L'alsacien, c'était la langue des paysans et des ruraux, ce n'était pas chic" raconte la responsable. "Maintenant, c'est plus installé, les jeunes parents n'imaginent plus qu'il ne faille parler qu'une seule langue".

Aujourd'hui, les écoles ABCM font superviser leurs programmes par des universitaires. Qui assurent que l'enseignement bilingue dès la petite enfance est une chance et une richesse pour le développement intellectuel de l'enfant. "C'est bénéfique sur le plan cognitif, cela ouvre des perspectives. L'enfant pourra ensuite apprendre d'autres langues. Dans le domaine culturel, il sera aussi plus ouvert naturellement" estime Pascale Lux.

ABCM espère maintenant développer de nouvelles écoles. "On aimerait que nos hommes politiques portent aussi ces projets. C'est compliqué" sourit la vice-présidente.

Mais les écoles ABCM ont désormais une autre difficulté. Celle de recruter les professeurs et surtout les animateurs qui maîtrisent l'alsacien.