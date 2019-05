L'enseignement du provençal "n'est pas menacé par la réforme des lycées", assure le recteur d'Aix-Marseille

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, le recteur de l'académie Aix-Marseille a affirmé que la réforme des lycées qui entre en vigueur en septembre 2019 ne menace pas l'enseignement des langues régionales comme le provençal. Bernard Beignier a également indiqué en exclusivité qu'il va "prochainement" réunir l'ensemble des professeurs de provençal "pour faire le point".

"Ici on enseignera le provençal, pas l'occitan."

Le recteur a rappelé qu'"actuellement, seuls les élèves qui se destinent à la série L du baccalauréat peuvent prendre en langue vivante 2 ou 3, le provençal. Or la réforme supprime les séries, donc va ouvrir plus largement l'enseignement de cette langue". Bernard Beignier a aussi tenu à rassurer les collectifs de défense du provençal qui s'inquiètent de la disparition de la langue de Frédéric Mistral. "Ici en Provence, on enseignera comme langue régionale le provençal et non pas l'occitan. Dans les programmes, il est bien question de langue régionale", a insisté le recteur de l'académie Aix-Marseille.

2.710 élèves apprennent le provençal dans l'académie

Il y a dans l'académie d'Aix-Marseille 225.000 collégiens et lycéens et 2.710 étudient le provençal. "Depuis huit ans, 25 % du chiffre total a diminué", a reconnu Bernard Beignier qui a anonncé qu'il allait réunir tous les professeurs de provençal "pour faire le point : que veut-on enseigner? La langue qui a été structurée par Frédéric Mistral, mais aussi la réalité de la Provence, sa géographie qui est souvent mal connue et son histoire".

Enfin le recteur a tenu à rappeler que "le provençal fait partie du patrimoine et il faut faire comprendre aux jeunes élèves qu'il n'y a pas à choisir entre être français ou provençal. C'est absurde. On est français parce qu'on est provençal", a conclu Bernard Beignier.