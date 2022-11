Enseignement : l'Académie de Corse n'est "pas en tension", affirme son recteur, Jean-Philippe Agresti

Le ministre de l'Éducation nationale l'annonçait le 10 novembre dernier : face à un manque de candidats aux concours de recrutement de professeurs dans le premier et le second degré pour la rentrée 2023, les inscriptions sont prolongées de deux semaines , jusqu'au 2 décembre. En Corse, "il faut rester vigilant", explique Jean-Philippe Agresti, le recteur, mais l'Académie n'est "pas en tension". "L'Éducation nationale n'est pas le seul domaine d'activité qui rencontre des difficultés de recrutement", ajoute-t-il.

Même si la Corse ne rencontre pas les mêmes difficultés que le continent, Jean-Philippe Agresti estime qu'il "est bon de prolonger cette période [d'inscription aux concours] pour mieux faire connaître le métier d'enseignant". Pour le recteur, la concurrence à laquelle fait face la profession est rude, à une époque où la population est à la recherche "des meilleures possibilités d'emploi". À cela s'ajoute la médiatisation d'affaires qui touchent parfois les enseignants "alors que le métier d'enseignant est autre que cela", insiste-t-il.

Invitant les potentiels candidats à s'inscrire aux concours, Jean-Philippe Agresti ajoute que "l'accompagnement, dans l'Académie de Corse, est différent" car "à taille humaine". Mais, pour les syndicats, même si la Corse est moins touchée que le continent, les démissions existent bel et bien.

"Certains s'aperçoivent au bout d'une à trois années que le métier ne correspond pas à ce qu'ils attendaient", constate Jean-Marc Pupponi, représentant du SNES FSU en Corse et professeur d'Histoire Géographie à Ajaccio. Parmi les difficultés rencontrées : de plus en plus de tâches administratives, de plus en plus d'élèves dans une même classe, ou encore un management qui se rapproche de celui du privé.