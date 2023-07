Enseignement supérieur : 27.000 candidats toujours en attente d'affectation sur la plateforme "Mon master"

Trois jours avant la fin de la phase d'attribution des places en Master via la plateforme Mon Master , 27.000 étudiants n'ont pas encore d'affectation, indique franceinfo ce mardi. 145.000 candidats ont eu au moins une proposition sur la plateforme lancée cette année, a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur à franceinfo. Les admissions seront clôturées ce vendredi 21 juillet. Différente de Parcoursup, la plateforme n'opère pas de sélection, mais est simplement chargée d'informer les candidats sur les cursus dans lesquels ils sont reçus. C'est ensuite à l'étudiant d'accepter ou de refuser les propositions qui lui sont faites. Mon Master ne propose pas de phase complémentaire, à l'inverse de Parcoursup, mais cela pourrait changer l'an prochain.

"Improvisation", "urgence" : des ratés pour la plateforme

Pour sa première année de fonctionnement, la plateforme a connu des ratés, notamment liés aux listes d'attente. Conséquence, plusieurs universités, comme celle de Poitiers, ont dû relancer un processus de recrutement indépendant de la plateforme pour combler les places non pourvues dans leurs Masters, alors qu'ils affichaient complet sur la plateforme. La semaine dernière, au niveau national, 40% des formations n’avaient toujours pas fait le plein , indiquait France Bleu Poitou mercredi dernier .

L'université de Nantes a également lancé un processus de recrutement en dehors de la plateforme. "L'inconvénient, c'est que ces deuxièmes phases sont préparées un peu dans l'urgence au sein de chacune des universités", regrette Samuel Sanchez, vice-doyen à la faculté de droit de Nantes, au micro de franceinfo. Dans ses filières, il reste des places dans 7 masters sur 30 ce mardi 18 juillet. Marie-Karine Lhommé, vice-présidente de l'université Lumière-Lyon II, déplore également "beaucoup d'improvisation de part et d'autre". "C'était compliqué et dans l'urgence", critique-t-elle.

Face à ces retours, le ministère de l'Enseignement supérieur promet des améliorations, notamment la création d'une véritable phase complémentaire, comme il en existe une pour Parcoursup.

Les candidats sans proposition pourront saisir le recteur

Les candidats qui n'ont eu aucune proposition d'affectation à la fin de la phase d'admission, vendredi, pourront saisir le recteur de leur académie, a expliqué Miryam Bercher, la vice-présidente de la Fage, la Fédération des associations générales étudiantes, sur franceinfo. "On peut saisir le recteur de son académie pour se voir proposer des vœux, ça reste la dernière chance", a-t-elle expliqué. "Si on est éligible, si on a fait au minimum cinq vœux dans deux mentions différentes et qu'on a obtenu que des refus à l'issue de la procédure, on peut saisir le recteur de son académie pour se voir proposer des vœux parmi les places qui restent dans d'autres établissements, dans d'autres formations auxquelles on n'a pas candidaté", a-t-elle précisé.

Un bilan plutôt positif pour la Fage

Malgré tout, Miryam Bercher tire un bilan plutôt positif de la plateforme, que le syndicat avait demandé à mettre en place. Elle admet une certaine "complexité" et déplore "plusieurs couacs techniques". Par ailleurs, "tout n'est pas fait exactement de la même façon, notamment sur le principe du dossier unique", a-t-elle regretté. "Tous les établissements n'ont pas demandé les mêmes pièces et certains ont demandé plus aux étudiants, ce qui a créé de la confusion" , a-t-elle expliqué. Le syndicat a mis en place le site Internet, "SOS Mon Master", pour venir en aide aux étudiants qui se retrouvent sans solution.