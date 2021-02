Enseignement supérieur : Saint-Lô Agglo lance son campus connecté

Le président de l'université de Caen, Lamri Adoui et celui de Saint-Lô Agglo Fabrice Lemazurier ont signé ce 1er février 2021 une convention pour le développement du campus connecté à Saint-Lô.

L'agglomération saint-loise élargit son offre de formation, grâce à l'ouverture d'un campus connecté à partir de ce 2 février.

C'est un tiers-lieu - ici, une salle spécialement équipée dans l'enceinte de l'IUT de Saint-Lô - d'où les étudiants vont pouvoir suivre des formations à distance, proposées par des universités ou des organismes de formation "lointains".

Il va aussi accueillir des personnes qui souhaitent poursuivre ou reprendre des études mais qui ont des contraintes ou des obligations qui ne leur permettent pas de suivre une formation classique en présentiel, dans une université par exemple.

Droit, littérature, commerce, communication... et bien d'autres

Il permet d'accéder à l'ensemble des formations en distanciel de l'enseignement supérieur public, formation initiale comme formation continue. "Pas uniquement celle de l'université de Caen, mais de toutes les universités françaises. Ca représente une soixantaine de licences. Mais il y a aussi des Masters, des BTS, de la formation professionnelle", explique Pierre Beust, enseignant chercheur à l'université de Caen Normandie, référent des campus connectés :

Vous pouvez très bien faire d'ici une licence de musicologie de Paris IV par exemple. Autre illustration : une infirmière du Var a pu suivre récemment une formation en gérontologie proposée par l'université de Caen, depuis le campus connecté de Saint-Raphaël, juste à côté de chez elle.

Saint-Lô Agglo fait partie des 44 premiers territoires labellisés "campus connecté" en France. Il en existe deux autres en Normandie, à Flers et au centre pénitentaire de Caen.

La salle du campus connecté de Saint-Lô, située au sein de l'IUT. - Saint-Lô Agglo

Les futurs étudiants

Ce campus connecté de Saint-Lô accueillera sa première étudiante mardi 2 février. La jeune femme de 23 ans prépare un DAEU (Diplôme d'accès aux études universitaires). L'objectif est d'atteindre 15 apprenants pour la rentrée 2021 et 45 à l'horizon 2024/2025. Les dossiers d'inscriptions doivent être déposés auprès de Saint-Lô Agglo avant le 1er avril et les futurs étudiants doivent aussi s'inscrire sur Parcoursup.

Le public ? "Il est pluriel", insiste Emmanuelle Lejeune, vice-présidente de Saint-Lô Agglo en charge de l'enseignement supérieur.

C'est pour toute personne qui souhaite reprendre des études supérieures, parce qu'elle a eu une rupture dans son parcours, parce qu'elle a été empêchée de poursuivre pour des raisons de santé, financières, familiales, ou bien des problèmes de déplacement etc.

Un tuteur va être recruté par Saint-Lô Agglo. Il sera chargé d'accompagner au quotidien les étudiants.

