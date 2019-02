"Enseigner les langues régionales ce n'est pas une priorité" regrette une professeure d'occitan en Limousin

Tulle, France

Une manifestation en début d'après-midi à Toulouse pour défendre la langue occitane.

La réforme du lycée, prévue par le gouvernement, fait planer une sérieuse menace sur son enseignement. Moins de postes, moins d'heures de cours.

En Limousin, deux établissements proposent une option occitan, l'un en Haute-Vienne, l'autre à Tulle. Plusieurs centaines d'élèves l'ont intégrée dans leur cursus.

Aline Samouillan enseigne l'occitan au lycée Beaupeyrat à Limoges : "je ne vous cache pas qu'on est très très inquiet. On sent bien que les langues régionales ne sont pas une priorité et on ne voit pas bien comment les choses vont se profiler à l'avenir. La langue occitane fait partie du patrimoine français depuis les troubadours. Une langue parlée par un million de personnes. Pourquoi un élève qui prend une option latin avec un coefficient 3 et pourquoi l'occitan est relégué à l'option qui ne sert à rien ? Il ne faut pas se leurrer car les élèves prennent aussi l'occitan pour avoir des points en plus au baccalauréat. Si cette langue n'est plus enseignée, dans 30 ans, elle disparaîtra".

L'an dernier, en Limousin, une convention a été signée avec le rectorat pour développer l'enseignement de cette langue régionale dès le primaire.