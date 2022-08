Entre 10 et 15% de profs contractuels dans les collèges et lycées de Vaucluse d'après les syndicats

Le syndicat SNES FSU estime qu'il y aura entre 10 et 15% de contractuels, non diplômés et non formés, devant les collégiens et lycéens de Vaucluse. Il redoute une désorganisation des établissements et que ces nouveaux profs soient dépassés par les événements.