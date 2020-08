"Entre sérénité et vigilance" : à Coings, l'école est prête pour la rentrée scolaire

C'est une rentrée scolaire évidemment pas totalement comme les autres. Même si le protocole sanitaire a été allégé par le ministère de l'Éducation nationale, le retour en classes se fait dans un contexte sanitaire particulier. Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes et pour les collégiens et lycéens, dans les espaces clos comme en extérieur. À l'école élémentaire de Coings (Indre), les élèves n'auront pas à porter le masque. Mais des précautions sont prises. "C'est une rentrée sereine mais vigilante", résume Jean Tortosa, le maire de la commune de 900 habitants.

Plus de liberté pour les élèves

L'école a été entièrement désinfectée avant la reprise des cours. "Il y aura un nettoyage des tables et des chaises de façon très régulière. Il y a un soin particulier porté au nettoyage, au ménage de manière à ce que les enfants soient en parfaite sécurité sanitaire. Masques, gel hydroalcoolique : on a tout ce qu'il faut", ajoute le maire de Coings. Maxime Georget, le directeur de l'école, se dit serein. "Les enfants vont pouvoir faire une rentrée sereine à l'école. Ils vont pouvoir reprendre une vie d'écolier quasi-normale", explique-t-il. "On va éviter le brassage entre les classes. On va très peu utiliser les bancs sauf si on est en demi-groupe. Mais les élèves vont pouvoir rediscuter pleinement, pouvoir échanger des objets avec leurs copains. Ils pourront beaucoup plus communiquer, c'est un principe important de l'école, c'est vital", ajoute-t-il.

Une affiche rappelle que le port du masque est obligatoire pour tous les adultes dans les écoles © Radio France - Jérôme Collin

Le protocole sanitaire a été allégé

Le tout nouveau protocole sanitaire a été assoupli. La journée d'école commencera par un lavage des mains obligatoire pour tous les élèves. À Coings, l'entrée dans la cour de l'école sera échelonnée et se fera par deux entrées différentes. À la récréation, tous les élèves ne pourront pas jouer ensemble. Le but est d'éviter au maximum le brassage. Même logique au restaurant scolaire : il y aura deux services et les plateaux repas seront directement servis à table pour limiter au strict nécessaire les déplacements.