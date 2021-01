Entre solitude et déprime : la difficile de rentrée des étudiants caennais

Le cours n'ont pas repris en présentiel pour la majorité des étudiants caennais. Seuls quelques uns, les plus fragiles inscrits en première année, devraient pouvoir retrouver les amphis cette semaine. Mais pour tous les autres, il faut continuer à travailler à distance. Et ce n'est pas évident.

Sur un des campus désert de l'université de Caen, les rares étudiants croisés se dirigent tous vers la bibliothèque. C'est le seul endroit où l'on peut venir travailler, mais uniquement sur rendez-vous. Et c'est la seule manière qu'a trouvé Nicolas étudiant en histoire pour rester motivé. "En décembre, ça a été catastrophique, avoue-t-il, je ne travaillais pratiquement plus. Je viens ici pour repartir d'un bon pied, j'ai mon mémoire à faire..."

La bibliothèque universitaire est accessible aux étudiants sur réservation. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Pour Amandine, étudiante en management, c'est aussi un moyen de garder un semblant de lien social. "Rien que le fait de dire bonjour à quelqu'un, c'est important, confie-t-elle. Etre isolée c'est très dur psychologiquement, et on n'est pas soutenu".

"Même en distanciel, il est important de se lever tôt et de s'habiller !"

Mahaut, étudiante en droit, trouve quant à elle ce campus vide tellement triste qu'elle préfère rester réviser chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec son petit ami. En essayant de garder une discipline quotidienne. "Déjà il faut se lever ! Car il y a cours tous les jours et à la même heure que d'habitude. Il faut aussi s'habiller... et surtout assister à tous les cours et participer pour ne pas perdre le fil".

Faute de réseau internet suffisant dans son appartement à Caen, Célia, étudiante en droit également, doit rentrer régulièrement chez ses parents à Saint-Lô. Avec les aléas de la vie de famille. "Par exemple, l'autre jour, mon père et ma petite sœur sont rentrés dans ma chambre en faisant plein de bruit pour me dire de venir à table. Ma caméra et mon micro étaient ouverts, et j'étais en plein cours avec toute ma promo...!" Malgré tout, si les cours ne devaient pas reprendre, elle devra faire avec, car ses parents rendront son appartement. Alors tous espèrent ne pas finir l'année universitaire de cette façon.