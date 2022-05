Entre stress et confiance, les Terminale potevins face aux nouvelles épreuves de spécialité du baccalauréat

Il ne reste plus que quelques heures avant le début des épreuves du baccalauréat. Et Arthur, Mathis et Maxence sortent de la cantine du lycée Nelson-Mandela de Poitiers, lundi 9 mai . Une petite pause avant de se replonger dans les révisions de maths et de physique-chimie. "Ce matin, on était à l'étude en train de réviser, cet après-midi, on révise avec notre prof, et on révisait déjà hier et avant-hier", insiste Arthur.

Ils ne lésinent pas sur la préparation car ils vont essuyer les plâtres des épreuves de spécialité, à partir de mercredi 11 mai, introduites par la réforme du baccalauréat l'année dernière. L'épidémie de Covid les a annulées l'année dernière et, initialement prévues en mars cette année, les a encore repoussées au mois de mai. Cette fois, c'est la bonne et Mathis compte sur le triptyque "cahiers-manuels-téléphone" pour retenir toutes les notions essentielles en physique-chimie et en maths.

Beaucoup de préparation

"Je pensais être prêt et plus ça se rapproche, plus on se dit qu'on ne l'est pas. On voit la checklist qui s'allonge et tout ce qui manque, les notions, les formules", avoue le jeune de 18 ans. Ils se rassurent en travaillant en groupe et même en changeant leurs habitudes de travail par rapport au reste de l'année, comme l'explique Maxence : "D'habitude, je n'aime pas la salle d'études mais là, comme tout le monde y est, ça me permet d'avoir plus d'aide si besoin et de poser des questions aux autres."

Un esprit de solidarité à l'approche de l'examen, d'autant que c'est une épreuve nouvelle formule qui leur est soumise cette fois. Alors est-ce que ça les préoccupe ? "On nous a expliqué que ça pouvait être compliqué au début de l'année, mais au fur et à mesure on a compris avec les enseignants", assure Mathis. Achille, lui aussi en Terminale et qui passe les maths et la spécialité "Numériques et sciences de l'informatique", est plutôt confiant : "On a fait plusieurs bacs blancs, on avait les sujets de l'année dernière qui n'ont pas été utilisés donc on voit ce qui nous attend."

Pas de mauvaises surprises ?

Claire Maroleau, enseignante en mathématiques, ne ressent pas plus de stress cette année que les autres chez ses élèves, même avec les épreuves de spécialités. "On a appris quand même sur le tard les modalités, sur le nombre d'exercices à choisir par les candidats, souligne-t-elle. Ca a pas mal bougé ces derniers mois donc on espère ne pas avoir de mauvaises surprises."

Les élèves ont écumé les pages de leurs manuels et d'Internet pour trouver tous les exercices. Ils sont soutenus dans cette démarche par leurs enseignants. "Je suis presque aussi stressé que mes élèves, rit Bernard Guyot, professeur de physique-chimie. On a peur de ne pas avoir abordé une notion ou qu'elle ne soit pas bien passée mais on va rester en contact par téléphone ou par mail jusqu'à mardi soir."

Ces épreuves de spécialité écrites se dérouleront mercredi et jeudi, elles comptent pour 30 % de la note finale du baccalauréat.