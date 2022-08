ENTRETIEN - Territoire de Belfort : la directrice académique fait le point avant la rentrée

France Bleu Belfort Montbéliard : "Mariane Tanzi, il s'agit de votre première rentrée scolaire dans le département. Quel sera votre principal chantier cette année ?"

Mariane Tanzi : "Ma priorité et celle de tous les établissements, c'est de travailler à l'égalité des chances, d'aider les élèves qui ont le plus de difficultés à s'orienter, à trouver leur voie. Ce sera mon engagement de l'année. Il y a énormément de projets tout à fait pertinents et expérimentaux dans ce territoire qui demandent à être mis en valeur. Pour faire réussir tous les élèves, bien sûr, mais en particulier les plus fragiles."

FBBM : "L'un des dossiers brûlants de cette rentrée scolaire, c'est l'embauche de contractuels pour palier la pénurie de professeurs. Quelle est la situation dans le Territoire de Belfort ?"

M.T : "Dans le premier degré, nous avons un seul un professeur des écoles contractuel, qui était déjà contractuel l'année dernière. Autrement, nous avons des enseignants pour toutes les classes. Dans le second degré, un énorme travail a été fait entre les chefs d'établissement, la cellule de suivi de rentrée du rectorat et à ce jour, il ne devrait pas y avoir de problématique de recrutement de professeurs. Moi je suis très satisfaite de cette stabilité des équipes. Ici, tous les services de l'Etat sont très en lien. Il y a une grande fluidité partenariale pour régler au plus vite les problématiques que nous rencontrons."

FBBM : "Les dernières prévisions de l'académie confirme cette tendance observée depuis 10 ans : le nombre d'élèves baissent dans le département…"

M.T : "Oui c'est un fait. Nous avons perdu près de 1800 élèves dans le premier degré depuis dix ans. C'est totalement corrélé à la baisse démographique. L'objectif est de renforcer les liens entre les écoles et les entreprises du département afin de permettre à des jeunes qui entrent dans le métier de s'installer dans le Territoire de Belfort."

FBBM : "Est-ce qu'il y a des inquiétudes concernant la crise sanitaire ? Le ministre de la santé Jean-François Braun parle d'une 8ème vague à prévoir à l'automne."

M.T : "D'abord, nous sommes toujours en lien avec l'Agence régionale de santé pour savoir l'état de la situation dans le Territoire de Belfort et au niveau national. Il y aussi le nouveau dispositif mis en place par le Ministre de l'Education Nationale : ces dix jours qui vont permettre de passer au niveau 1, 2 ou 3 en fonction de l'avancée de l'épidémie. Quant aux équipes pédagogiques des écoles, collèges et lycées, cela fait deux ans et demi qu'elles sont très engagées dans la gestion de cette crise et qu'elles ont permis à tous les élèves de pouvoir être scolarisés. Donc je suis très sereine sur cette question de la crise sanitaire."