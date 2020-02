Environ 10 % des lycées normands perturbés lors des épreuves du bac

Rouen, France

De nouvelles épreuves du bac sont perturbées ce mardi matin au lycée Clément Ader de Bernay dans l'Eure. Comme hier lundi à Vernon au lycée Georges Dumézil. Les épreuves de contrôle continu nouvelle formule ont même été annulées après un début d'incendie dans un local poubelle. Geste dénoncé part la rectrice de l'Académie de Normandie

Je condamne fermement ces agissements au lycée Dumézil , c'est inacceptable déclare Christine Gavini-Chevet. Mais globalement les épreuves se passent bien" ajoute la rectrice. 94 établissements sur 134 ont déjà passé les épreuves dans des conditions normales.

Il y a eu des perturbations dans 10 % des établissements où parfois les épreuves seront reportées. Si les élèves ont délibérément boycotté les épreuves ils auront zéro. En cas de maladie ou d'empêchement d'entrer dans le lycée les situations seront regardées.

Le syndicat FO des collèges et lycées de l'Eure réclame que ces sanctions ne soient pas appliquées: " Des surveillants absents, des convocations et des identités pas vérifiées, des téléphones portables pas coupés dans les salles d'examen, des sujets et des corrigés accessibles en ligne , c'est vraiment scandaleux dénonce Laurent Baussier , secrétaire départemental FO pour les lycées et collèges eurois.

Un comité de suivi du bac examine en ce moment la réforme pour éventuellement l'assouplir lors des prochaines épreuves en avril. L'objet de la réforme est de renforcer le poids du contrôle continu dans le bac avec des épreuves dès la première.

Christine Gavini-Chevet interrogée par Yves-René Tapon Copier