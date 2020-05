Déconfinement : "12.000 collégiens environ feront leur rentrée lundi en Seine-Maritime"

Après la majorité des écoles élémentaires cette semaine, ce sont les collèges qui s'apprêtent à rouvrir à partir du lundi 18 mai, après plus de deux mois de confinement lié à l'épidémie de coronavirus.

En Seine-Maritime, tous les établissements seront prêts pour accueillir les élèves de 6e et 5e, selon le président du département de Seine-Maritime : "Ce seront environ 12 000 élèves qui rejoindront lundi les 109 collèges du département", affirme Bertrand Bellanger, invité ce vendredi matin de France Bleu Normandie.

"Je suis très confiant"

12 000 élèves, cela représente environ un tiers des élèves de 6e et 5e, les seuls niveaux autorisés, pour le moment, à reprendre les cours. "Tout a été travaillé en lien avec les services académiques pour que cette reprise se fasse progressivement, poursuit Bertand Bellanger. Je suis très impressionné par la manière dont les choses ont été organisées, tant par les directeurs d'établissements que par nos agents du département. Je suis très confiant sur la façon dont les gestes barrières pourront êtres respectés."

En prévision de cette rentrée, les personnels du département ont été équipés cette semaine de masques et de gel hydroalcooliques.

"Progressivement, nous ferons le point sur la capacité à accueillir l'ensemble des élèves, poursuit Bertrand Bellanger. Il faut d'abord réussir cette première étape qui est la reprise des élèves des 5e et des 6e et je pense que les dispositions qui sont prises permettront de réussir cette première phase. La question de l'accueil des 4e et des 5e se fera à partir du mois de juin et en fonction de la situation sanitaire."

Selon le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, "au moins 150 000" collégiens retourneront en classe ce lundi 18 mai. Une initiative rassemblant plusieurs militants est prévue également lundi à Rouen, à l’appel de l’intersyndicale FSU, CGT Educ’action, Sud Education, FO, qui dénonce les conditions de la ré-ouverture des écoles et des collèges.