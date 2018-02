Plusieurs syndicats et organisations de jeunesse ont appelé à la grève ce jeudi . Objectif ? Contester la plateforme Parcousup et la réforme du baccalauréat, tout juste lancées par le ministère.

MARSEILLE

Un peu plus de 300 lycéens se sont rassemblés dans les rues de Marseille ce jeudi en fin de matinée. Un cortège organisé depuis la gare St-Charles jusqu'au Vieux Port.

Exit APB, place à Parcoursup

Il s'agit d'un mouvement national contre la Réforme de l'Université et du Baccalauréat. Ce sont des syndicats lycéens, étudiants et d'enseignants, dont le Snesup-FSU, l'Unef ou l'UNL, qui ont appelé à manifester.

Les lycéens et étudiants dénoncent plus particulièrement la sélection à l'entrée des universités qu'engendre la plateforme Parcoursup, le nouvel outil qui succède à APB pour les inscriptions aux études post-bac.

Mylena, en 1ère S, au Lycée St-Charles à Marseille ('UNL 13) dénonce notamment le projet d'un nouveau bac, avec moins d'épreuves.. mais surtout un poids accru du contrôle en continu Copier

Les étudiants ont pu commencer à s'y inscrire lundi et ont jusqu'au 13 mars pour remplir leurs souhaits. Les réponses des établissements tomberont au fil de l'eau, à partir du 22 mai. Parmi les principales nouveautés: un maximum de 10 voeux (contre 24 l'an dernier), et pas de classement. Surtout, les candidats vont devoir répondre aux "attendus" des universités - compétences et connaissances requises - pour suivre une filière donnée.

Le départ du cortège de lycéens, à Marseille © Radio France - Tony Selliez

Quant au rapport sur la réforme du bac, promise par Emmanuel Macron pour une mise en oeuvre en 2021, ilpropose d'instaurer cinq épreuves finales dont un grand oral, le reste étant évalué en contrôle continu ou via des épreuves ponctuelles.