Environ 800 enseignants manifestent à Caen contre les suppressions de poste en pleine épidémie

Environ 800 professeurs des écoles, et enseignants du second degré ont manifesté ce mardi 26 janvier à Caen, principalement contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Selon les syndicats, 103 postes seraient supprimés en septembre dans l'académie de Caen, qui regroupe le Calvados, l'Orne et la Manche. Dans le cortège, une centaine d'étudiants se sont mêlés aux syndicats de profs pour réclamer, notamment, de "rouvrir les amphis".

Une centaine de postes supprimés dans l'académie de Caen

Dans le cortège, les suppressions de postes passent mal en pleine épidémie : "On va nous faire des classes à 35 élèves alors qu'on n'en aura sans doute pas fini d'un coup de baguette magique avec l'épidémie à la rentrée", dénonce une professeure de français dans un lycée caennais.

"On aurait pu avoir des VMC, des salles plus grandes mises à disposition par les mairies ou le département pour faire respecter les distanciations sociale : on n'a rien de tout ça", ajoute un de ses collègues d'un autre lycée Caennais. Des enseignants quinquagénaires s'étonnent également de ne pas être considérés comme un public prioritaire pour la vaccination, eux qui sont au contact quotidien des élèves.