Epernay : mobilisation contre des fermetures de classes au collège Terres Rouges

Épernay, France

Une opération collège mort. Il n'y avait quasiment aucun élève ce jeudi 7 février au collège Terres Rouges. Les enseignants se mobilisent après avoir appris que le rectorat voulait fermer deux classes. Une classe de cinquième et une de quatrième. "C'est la casse du service public d'éducation "dénoncent les enseignants. Le collège compte actuellement 587 élèves. Il y en aura même 10 de plus l'an prochain. Et le collège a déjà perdu une classe cette année. Insoutenable pour les enseignants appuyés par les fédérations de parents d'élèves. Dans cet établissement, il y a 30 % de boursiers. Une mixité sociale importante. " Ce sont des élèves que la République ne peut pas laisser de côté comme cela et que les enseignants ne pourront pas aider sans coup de pouce du rectorat " dit Sophie Ruffin, professeur de lettres au collège Terres Rouges. Le rectorat de l' académie de Reims fera ses derniers arbitrages en juin prochain. Une pétition a déjà recueilli plus de 600 signatures.