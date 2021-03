Coronavirus : le coup de pouce de la ville de Montpellier aux étudiants

À l'approche des examens, la ville de Montpellier met gratuitement à la disposition des étudiants des espaces de travail depuis le lundi 15 mars, "afin de leur permettre d’étudier en toute tranquillité et sécurité" dans les Maisons pour tous (MPT). Dans la limite de "six personnes par espace de travail", les étudiants peuvent réserver du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sur rendez-vous auprès des MPT. Tout cela est possible dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. "Toutes les salles sont équipées en gel hydro-alcoolique et le port du masque est obligatoire".

Liste des Maisons pour tous disposant d’une connexion WIFI

Georges Brassens

Albert Camus

Frédéric Chopin

Michel Colucci

Albert Dubout

l’Escoutaïre

Louis Feuillade

Léo Lagrange

Mélina Mercouri

Marcel Pagnol

Paul-Émile Victor

Antoine de Saint-Exupéry

François Villon

