Épreuve du Capes annulée : à Nantes, des candidats écœurés

À Nantes, les candidats au concours du Capes pour devenir prof d'histoire-géographie doivent repasser l'épreuve de géographie à cause d'une erreur de fond de carte. Une quinzaine d'entre eux se sont réunis devant le rectorat ce mercredi après-midi pour demander des comptes.

Les candidats au Capes de l'académie de Nantes et leurs enseignants se sont rassemblés devant le rectorat, mercredi 30 mars pour protester contre l'annulation de l'épreuve de géographie.

Les candidats du Capes pour devenir prof d'histoire-géographie sont en colère. La semaine dernière, ils ont passé l'épreuve écrite de géographie pour rien, à cause d'une erreur de fond de carte. Le ministère de l'Éducation nationale leur demande de repasser l'intégralité de l'épreuve le 12 avril. À Nantes, ils font la grève des cours depuis ce mardi 29 mars pour protester. Une quinzaine d'entre eux se sont réunis ce mercredi après-midi devant le rectorat pour dénoncer cette décision et demander des comptes.

Les étudiants se sentent méprisés

Jusque devant le portail du rectorat, les étudiants se sentent méprisés par le gouvernement : "ils ne nous laissent même pas passer l'entrée", déplore Laurent, un des candidats venus protester contre le report de l'épreuve de géographie au 12 avril.

Lui et ses camarades de l'Inspe (Institut National Supérieur de l'enseignement du professorat et de l'éducation) ont planché pendant six heures, le jeudi 24 mars. Mais, ce lundi 28 mars au soir, ils ont reçu un mail leur annonçant qu'une "erreur matérielle" sur un fond de carte de l'épreuve de géographie les obligeait à repasser l'épreuve.

"Je vais devoir abandonner une semaine de travail"

Coup dur, après deux ans de préparation au concours. Ils pensaient en avoir fini mais ils vont devoir tout recommencer. Sauf que tout le monde n'en a pas les moyens : "le 12 avril, ce sera les vacances pour la zone B, et beaucoup d'étudiants comme mois travailleront à ce moment-là", précise Erwann, porte-parole improvisé des étudiants. "Je vais devoir abandonner une semaine de travail, ça représente 300 euros, c'est pas négligeable". D'autres ont prévu des vacances, ou ne peuvent tout simplement pas assumer des frais de déplacements et d'hébergement supplémentaires, les épreuves ayant lieu à Angers pour l'académie de Nantes.

Les futurs professeurs d'histoire-géographie ont demandé un dédommagement pour les déplacements et l'hébergement pour être dans de bonnes conditions le jour du concours, mais aussi un assouplissement de leur prochaine semaine de cours afin de pouvoir réviser.