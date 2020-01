Épreuves du BAC annulées au lycée Jules Guesde à Montpellier

Montpellier, France

Les épreuves du BAC (E3C) ont été annulées ce jeudi au lycée Jules Guesde à Montpellier suite au blocage de l'entrée de l'établissement par une trentaine de professeurs et des parents d'élèves. Le lycée a tenté de maintenir les examens prévus l'après-midi, avant de finalement les annuler aussi, car seule une poignée d’élèves avaient réussi à entrer, parfois en escaladant le mur d'enceinte.

"Ma fille a escaladé le grillage pour accéder à la salle d'examen et s'est très légèrement blessée" raconte un parent d'élève. "Au final, ils n'étaient que six élèves dans la salle et le lycée a décidé d'annuler l'épreuve. Ce n'est pas très professionnel" déplore t-il. On ne connaît pas encore la date de report.