"Épuisés et exaspérés", les chefs d'établissements du secondaire descendent dans la rue à Montpellier

Montpellier, France

Il est extrêmement rare de les voir descendre dans la rue pour se plaindre publiquement mais là, ils n'en peuvent plus. À l'appel du syndicat Indépendance et Direction (IDFO), une quarantaine de chefs d'établissements de collèges et de lycées, ainsi que des adjoints, se sont rassemblés vendredi midi devant le rectorat de Montpellier pour faire part de leur souffrance au travail. D'années en années disent-ils, ils se voient confier des charges et des responsabilités de plus en plus lourdes.

"On est logés sur place. On est présents toute la journée et la nuit quand il y a un internat. On est là le weekend, on est joignables en continu. On est pressés comme des citrons alors on aimerait bien être entendus"

"Les personnels de direction sont épuisés et exaspérés. Le rythme de travail imposé par les réformes actuelles et le contexte national n'est plus soutenable" peut-on lire dans un tract syndical. "On est inquiet pour la santé de très nombreux collègues. Vous savez que c'est un corps où il y a un nombre important de gens qui sont en burn-out" constate Olivier Briffaut, le secrétaire académique du syndicat en rappelant que ses collègues et lui ont "l'habitude d'être extrêmement loyaux et discrets et de faire le job mais là, il y a un vrai ras le bol".

Les chefs d'établissement demandent des mesures à effet immédiat pour répondre à l'urgence de la situation : du personnel et une hausse des salaires.