Coronavirus : les enseignants remplacés en Savoie jusqu'à quand ?

Eric Lavis, le directeur académique de la Savoie fait le point sur la rentrée scolaire. Une quarantaine d'élèves savoyards sont déjà placés en quatorzaine, la plupart étant des cas contact d'enfants contaminés par le coronavirus.

Selon le dernier décompte de ce mardi, chez les enseignants, on relève quatre contaminés, quatre suspicions et 35 cas contacts.

France Bleu Pays de Savoie - Vous attendiez-vous à faire face aussi vite à ces placements en quatorzaine ?

Eric Lavis - Effectivement, on a été un peu surpris, même si on savait que ça faisait partie des situations envisageables. C'est vrai que la circulation rapide du virus - principalement due d'ailleurs à des contaminations à l'extérieur de l'école - nous amène plus vite que ce que nous pensions à avoir deux classes qui ne fonctionnent pas correctement. Non pas que je les ai fermées, mais les élèves ont été mis en quatorzaine par les services de l'Agence Régionale de Santé.

Ce qui ne signifie pas un prolongement des grandes vacances pour eux...

Pas du tout, ils sont en continuité pédagogique à distance avec leurs enseignants qui eux-mêmes sont en quatorzaine. Nous mettons à nouveau à l'épreuve les acquis du confinement. Ces élèves continuent leurs apprentissages à la maison. Ce qui peut être compliqué pour les familles, on le sait bien, mais les élèves restent accompagnés par des enseignants.

Les enseignants placés en quatorzaine sont tous remplacés. Cela peut-il durer ainsi toute l'année ?

Jusqu'à maintenant, et heureusement, nous avons pu remplacer les enseignants, soit atteints de Covid 19, soit cas contact, et donc en quatorzaine. Je ne suis pas certain de pouvoir le faire longtemps. Nos capacités de remplacement diminuent - notamment parce qu'on a aussi des remplacements de congé maternité, et de toutes les situations que nous vivons habituellement. Et donc, nous devons anticiper sur le moment où nous n'aurons plus la possibilité de remplacer les enseignants.

Peut-on rapidement se retrouver dans cette situation ?

Le plus tard possible ! Mais je pense que d'ici une dizaine de jours on aura besoin de travailler avec un certain nombre de partenaires, notamment avec les mairies pour envisager des dispositifs qui permettent à la fois de poursuivre des activités éducatives, mais aussi de prendre en charge des groupes d'élèves. Nous avons le dispositif 2S2C Santé Sport Culture et Civisme qui permet à l'Etat de co-financer des actions et des intervenants recrutés et pris en charge par la mairie.

En ce qui concerne les élèves, y'a-t-il beaucoup de décrochages ?

Autant à la sortie du confinement, nous avions eu un bon nombre d'élèves qui n'étaient pas revenus à l'école parce que nous étions encore dans une actualité du virus très brûlante, autant en cette rentrée la plupart des élèves inscrits sont bien revenus à l'école. C'est un point important : tous les élèves pourront être accompagnés du point de vue pédagogique par des enseignants. Pour eux, c'est la possibilité de vérifier les acquis et les manques, et de mettre en oeuvre les dispositifs qui permettent de corriger ces différences d'acquis.

Compte tenu des inégalités liées aux apprentissages à la fin de l'année scolaire dernière, il est bien indiqué dans les textes nationaux que jusqu'aux vacances d'automne, on travaille plutôt sur les acquis de l'année précédente, l'identification des manques et sur la mise à niveau de tous les élèves, et on se préoccupera dans un deuxième temps des programmes de l'année en cours.

Constatez-vous que plus de familles choisissent de faire l'école à la maison ?

C'est un droit pour les familles. Ce que nous constatons à cette rentrée, c'est qu'il y a par rapport à l'année dernière plus de déclarations d'instruction dans la famille. L'an dernier, il y en avait deux cents sur l'ensemble de l'année, premier et second degrés confondus. Là, j'en ai déjà 160. Pour nous c'est un point de vigilance important. Nous allons étudié très précisément quels sont les familles, les âges et les niveaux scolaires concernés, et nous échangerons avec les directions d'école, les inspecteurs et les maires notamment pour essayer de vérifier quelles sont les motivations véritables de la famille, qu'il n'y ait pas de jeunes éloignés de l'apprentissage simplement parce que les parents ont peur du virus et de remettre leur enfant à l'école.