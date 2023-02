Errevet : les parents veulent sauver la toute dernière classe unique de Haute-Saône

C'est la dernière classe unique du département de la Haute Saône. Et elle pourrait bien disparaître à la rentrée prochaine. L'école d'Errevet, près de Frahier-et-Chatebier, scolarise 19 enfants dans une classe unique à sept niveaux (de la moyenne section de maternelle au CM2). L'inspection d'académie de Haute-Saône a écrit à plusieurs reprises à la municipalité pour l'informer d'une réflexion sur le sort de cette dernière classe unique du département.

Le prochain CTSD (comité technique spécial départemental), ce jeudi 23 février à Vesoul, pourrait bien lui être fatale. Selon les parents, les école de Haute-Saône doivent rendre 15 postes sur le département à la rentrée prochaine.

Pour la majorité des mamans de l'école d'Errevet, il n'y pas de doute, ce mélange des niveaux est un plus pour les élèves. "Mes trois enfants ont été scolarisés ici. J'en suis vraiment très contente", explique Morgane Gautrot, représentante des parents d'élèves, elle-même enseignante à Ronchamp. "On sait ce que cette école peut apporter à nos enfants". Anaïs Jarry, 2ème adjointe au maire d'Errevet, elle aussi enseignante à Belfort ajoute : "La classe unique développe des valeurs d'entraide entre les grands et les petits que l'on mesure à l'arrivée en collège où nos élèves ont de très bons résultats".

Pour Céline Altmayer, maman d'un petit en maternelle, "Dans cette classe unique, nos enfants sont tirés vers le haut. Cette école d'Errevet est un modèle". Céline Altmayer rappelle l'engagement du ministre de l'éducation de ne fermer aucune école rurale, sans l'aval du maire. "Si cette classe unique ferme, l'école d'Errevet disparaîtra à jamais".

Seule ombre à ce tableau, la classe unique peut être un frein lorsqu'un enfant se retrouve seul dans son niveau, particulièrement au CP. Le papa de l'unique élève de CP d'Errevet confirme. "Seul en CP, il n'a pas la dynamique du groupe. Mais malgré cela, je défends cette classe unique d'Errevet qui apporte beaucoup au village", explique Christophe.

Les parents de l'école d'Errevet organisent une mobilisation ce samedi 18 février à 10h30 devant l'école d'Errevet.