Eschau, France

Captiver les enfants.

Carole Obergfled n'a qu'un an d'expérience derrière elle en tant qu'institutrice : "Après ma première année d'enseignement, je me suis dit qu'il fallait inventer un moyen de captiver les enfants," raconte la jeune femme. Du coup, en septembre dernier elle a lancé une classe Harry Potter.

Travailler ensemble.

Au début de l'année, elle fait remplir des questionnaires aux élèves pour cerner un peu leurs personnalités. Puis, elle les répartit dans quatre "maisons" différentes, des sortes de clubs, comme dans le film. On retrouve alors Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle. "Le but est d'inciter les élèves de chaque maison à travailler ensemble," explique Carole Obergfeld. Les enfants font donc les exercices en groupe.

Des sorts pour avoir plus de récré

Comme dans Harry Potter, lorsque les élèves d'une maison réussissent un défi ensemble, ils gagnent des points. Carole Obergfeld les matérialisent par des petites billes de couleurs dans des fioles aux effigies de chaque maison. En accumulant des points, les enfants gagnent des sortilèges. "On peut par exemple, gagner dix minutes de récréation en plus," raconte Malo. "Ou alors des indices pour résoudre les problèmes de math," ajoute Enzo. L'idée est donc aussi de motiver les enfants par ces récompenses.

Bientôt le quidditch

Le contenu des cours est le même que dans une classe "normale". Mais Carole Obergfeld a réussi à créer un univers et un esprit d'équipe motivant pour les enfants.

Damien Wolff, le directeur de l'école, a très bien accueilli cette initiative. "La plupart des enfants n'avaient jamais lu Harry Potter. Donc en plus de l'aspect pédagogique, ça leur donne envie de lire, c'est très bien." Bientôt, les élèves pourront aussi jouer au quidditch, dans la cour de récréation. Si, comme dans le film, les enfants auront bien des balais entre les jambes, ils devront, par contre, se contenter de rester au sol.