Espace : les collégiens loirétains en liaison avec Thomas Pesquet, en direct depuis la station spatiale

Thomas Pesquet fait son retour à l'école, le temps d'un après-midi. Sur le tableau blanc de la salle de classe du collège Montjoie, à Saran, l'astronaute français apparaît le temps d'une visioconférence. Ce mardi, en direct de la station spatiale internationale (ISS), il a répondu à des questions, préparées à l'avance par des élèves et professeurs de primaires, collèges et lycées, de France mais aussi d'Autriche et d'Estonie.

Thomas Pesquet, en visioconférence, en direct depuis la station spatiale internationale - Capture d'écran Youtube CNES

Un événement d'ampleur européenne, donc, organisé par le CNES (Centre national d'études spatiales) et ESERO, qui coordonne des projets éducatifs de l'Agence spatiale européenne. Après une quinzaine de minutes de questions-réponses avec Thomas Pesquet, la parole est donnée aux experts du CNES, qui ont répondu à de nouvelles questions.

Deux collèges loirétains participaient

Dans l'académie Orléans-Tours, six collèges ont participé à l'événement, dont deux dans le Loiret, avec le collège Jean Pelletier à Orléans). A Saran, deux salles de classes ont abrité une cinquantaine d'élèves de sixième le temps de cet après-midi un peu spécial.

Pas de chance pour les jeunes saranais, leurs questions n'ont pas été sélectionnées. Ils en avaient pourtant préparé avec leur professeure de physique, Patricia Neri. "Ce sont des questions très ancrées sur le quotidien", explique-t-elle. Parmi ces questions : "pourquoi faut-il faire du sport dans l'espace ?" "Peut-on y faire pousser de la salade ?" Ou encore, "est-ce que la station spatiale effectue des manœuvres pour éviter les débris spatiaux ?"

Un support éducatif

Malgré cette petite déception, les élèves ont largement apprécié l'initiative. C'est le cas d'Aliya et Eloïse, élèves de sixième. "On a pu voir Thomas Pesquet !", s'enthousiasme la première. "Il nous a expliqué que depuis l'espace, on avait une autre appréciation de la Terre." Forcément, tous n'étaient pas passionnés d'astronomie. Pour eux, certains échanges, notamment entre des membres du CNES, pouvaient s'avérer complexes.

Emmanuelle Rezé et Pascale Neri, professeures de SVT et de physique au collège Montjoie à Saran © Radio France - Cécile Da Costa

Pour Emmanuelle Rezé, enseignante de SVT au collège Montjoie, cette visiconférence, c'est avant tout un très bon support éducatif. "Certains ont découvert ce qu'est l'ISS [la station spatiale internationale], qui est Thomas Pesquet", détaille-t-elle. "Puis certains trouveront une vocation pour devenir astronautes." L'enseignante compte bien intégrer certains éléments de ces échanges à son prochain cours portant sur "la vie sur Mars".