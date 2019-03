"On espère que témoigner apporte quelque chose aux jeunes" : Robert Wajcman, ancien déporté et rescapé de la Shoah

Robert Wajcman, ancien déporté et rescapé de la Shoah, est à Châteauroux ce jeudi et vendredi pour raconter son histoire notamment auprès de lycéens. Il témoigne sur France Bleu Berry

Châteauroux, France

Robert Wajcman, 88 ans, a connu l'enfer des camps. Déporté en mai 44 après avoir été arrêté à Lyon, il est transféré à Drancy, puis Auschwitz et Buchenwald. Il échappera de peu aux chambres à gaz. Une histoire qu'il raconte aujourd'hui partout en France pour qu'on se souvienne. "On espère que cela apporte quelque chose aux jeunes, et pour la propagande néo nazie, au moins ils voient qu'il y a eu des déportés, que ce ne sont pas des légendes et que les chambres à gaz n'étaient pas là que pour tuer les poux. Il y a eu six millions de juifs exterminés dont un millions et demi d'enfants dont la seule faute était d'être nés juifs. J'essaye d'expliquer un peu cela."

L'interview de Robert Wajcman sur France Bleu Berry Copier

Robert Wajcman donnera une conférence jeudi soir à 19h30 à l'hôtel Best Western de Châteauroux et vendredi matin, il rencontrera des lycéens de l'Indre au lycée Blaise Pascal à Châteauroux. Par ailleurs, le centre d'études supérieures est le cadre d'une exposition du Mémorial de la Shoah jusqu'au 8 avril et intitulée "Auschwitz-Birkenau, 1940.1945, camp de concentration et de mise à mort"