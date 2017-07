Essey-lès-Nancy : des élèves en vacances et leur maître à la retraite

A Essey-lès-Nancy, la fin de l'année scolaire, ce vendredi, a une tonalité particulière pour les élèves de CM2 de Patrice Villedary. Leur "maître" prend sa retraite.

Une classe aux murs jaunes, des armoires en bois, un tableau numérique, un tableau vert "à l'ancienne". Et des classeurs en cours de rangement. Nous sommes à l'école d'Application du Centre, à Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), dans la classe de Patrice Villedary, 26 ans dans l'Education nationale dont 17 passés dans cet établissement qui forme aussi des professeurs. 16 élèves sont présents, au lieu de 20 normalement.

Une école sans cris d'enfants à partir de ce vendredi © Radio France - Isabelle Baudriller

"On sent bien que c'est la dernière semaine", confie l'enseignant. "Certains ont déjà pris les devants et sont partis. Souvent pour des raisons d'horaires d'avion car des élèves sont d'origine étrangères et retournent dans leur pays. D'autres suivent leurs parents qui prennent leur congés. Je suis relativement satisfait car on a encore 80% des élèves dans la classe !"

Plein d'amis et une amoureuse

Au programme du jour : un défi maths, autrement dit des problèmes de mathématiques à résoudre en petit groupe en une heure maximum. Les élèves sont heureux d'être en grandes vacances ce vendredi 7 juillet - "C'est mon jour préféré dans l'année !" lance Pierre-François - mais manifestement, ils ont passé une bonne année scolaire. Comme Anthony : "Je suis arrivé dans cette école cette année et je me suis fait plein d'amis, Léon, Pierre, Paul-Emile, Antonin, tout le monde à peu près". "Et une amoureuse !" ajoute l'un de ses camarades. Un autre : "J'ai passé une super année et c'est la première fois qu'un enseignant arrive à me faire aimer une leçon de français".

Des problèmes de maths à résoudre en petits groupes © Radio France - Isabelle Baudriller

Les CM2 ne tarissent pas d'éloges sur leur instit' : "c'est un super bon maître", "il était sévère quand on faisait des bêtises mais il nous faisait rigoler", "ce serait bien qu'il reste plus longtemps pour les petits frères et soeurs", "on le remercie de tout ce qu'il nous a appris". Patrice Villedary réalise-t-il que l'heure de la retraite a sonné ? "C'est un petit peu émouvant, c'est vrai", confie-t-il.

Je crois que je réaliserai vraiment à la rentrée, le 4 septembre, quand je ne devrais pas me présenter à l'école !" - Patrice Villedary

Il poursuit : "ce qui me manquera peut-être, c'est le contact de tous les jours. J'ai essayé de faire en sorte que tout le monde se respecte. Une philosophie de classe qui a pour but de construire. Construire quoi ? Les connaissances mais aussi se construire. J'espère que c'est cela que les élèves retiendront."