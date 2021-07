"On est écoeurés" : des étudiants strasbourgeois sans master après avoir validé leur licence de droit

Depuis deux semaines, Marine ressasse ses mails de refus. "Dossier insuffisant au regard des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation", lit-elle sur son écran de téléphone. Comme des centaines d'autres jeunes, l'étudiante strasbourgeoise a été refusée dans la plupart des masters en droit pour lesquelles elle a postulé. Douze réponses négatives sur treize demandes partout en France, et un avis en attente. "On est écoeurés, déçus du système", déplore la jeune femme. "On a l'impression qu'on se moque de nous."

Depuis quelques semaines, une vague de témoignages similaires afflue sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #EtudiantsSansMaster. Une pétition intitulée "Stop au massacre de la sélection en master" a aussi été créée et rassemble au vendredi 16 juillet près de 2 900 signatures.

"À l'université, on nous a toujours dit : 'on vous trouvera de la place et des masters'"

Arthur, étudiant en droit à Strasbourg

Une situation d'autant plus frustrante pour Marine, qu'elle a validé sa licence avec une moyenne plus que correcte pour sa filière : 11,5 sur 20. "Je savais qu'il y avait une sélection, que tout le monde ne pouvait pas être pris", explique-t-elle. "Mais je ne m'étais pas préparée à l'éventualité où tout le monde me refuse. J'ai même pas une seule fac qui m'a dit oui..."

Un recours devant le rectorat moins accessible

Arthur aussi se retrouve sans rien. Après sa licence de droit à Strasbourg, il n'a candidaté que pour quatre masters. Résultat : quatre refus, auxquels personne ne l'avait préparé. "On ne nous a jamais dit 'si vous avez une licence mais pas telle ou telle moyenne, merci au revoir'", regrette-t-il. "On nous a toujours dit : 'on vous trouvera de la place et des masters".

En plus, impossible pour de nombreux étudiants de faire un recours devant le rectorat, qui permettait les années précédentes d'avoir une autre place. "Les modalités pour faire des recours ont changé", détaille Arthur. "Avant, il fallait avoir deux refus dans une seule fac. Et là, on a appris récemment qu'à partir de cette année, il faut avoir cinq refus dans deux établissements différents minimum. Donc aujourd'hui, pour certains étudiants, c'est quasiment impossible."

Un master à tout prix

Désormais, Arthur est prêt à tout pour obtenir son master, quitte à postuler dans une spécialité qui ne lui plait pas, ou même partir en année de césure. Marine, elle aussi, est toujours en plein désarroi. "C'est plus qu'angoissant, on y pense toute la journée, pour chercher d'autres possibilités", indique-t-elle. "Si je n'arrive pas à avoir de master, tout mon projet de passer des concours, je peux l'oublier vu que la condition de les passer, c'est d'avoir le master."

"Moi on me dirait : 'tu peux avoir ce master-là', je le prends", continue l'étudiante strasbourgeoise. "Actuellement, je prendrais même n'importe lequel. Tous les étudiants sont un peu dans cette situation donc les places ne se libèrent pas vraiment dans les listes d'attente." Si Marine est refusée dans son dernier voeu, elle se résignera à commencer à chercher un emploi. "Ce ne sera pas la carrière que je voulais", déplore-t-elle.

"Donc oui, on réfléchit à des recours, comme devant le tribunal administratif. Je ne sais pas si j'irai jusque-là mais on y pense. On n'a plus rien d'autre à perdre..."

Marine, étudiante en droit à Strasbourg

Sollicitée, l'université de Strasbourg n'a pas souhaité répondre à nos questions. Après la multiplication de ces témoignages en ligne, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a annoncé la création de 3 000 à 4 000 nouvelles places d'ici la rentrée dans les masters les plus demandés. Une nouvelle plateforme d'affectation, sur le modèle de Parcoursup, remplacera aussi le site Trouvermonmaster à la rentrée 2022.