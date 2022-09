Il manque encore des enseignants en Dordogne en ce jour de rentrée scolaire. C'est ce que dit le SNES-FSU, Le syndicat des enseignants du second degré. La co-secrétaire départementale, Elodie Lagarde, était l'invitée de France Bleu Périgord ce jeudi 1er septembre

"On est fatalistes", le syndicat SNES-FSU dénonce un manque d'enseignants en Dordogne

Devant le manque d'enseignants à la rentrée, le syndicat SNES-FSU de Dordogne se dit "fataliste, inquiet". "En Dordogne, il en manque un certain nombre. Un poste, voire plus dans les établissements scolaires. On a pas mal de demi-postes qui manquent", explique Elodie Lagarde. Son interview à réécouter :